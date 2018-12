Kif Örebro möter Eskilstuna United i cupen

Kif Örebro hamnade i en grupp som består av Eskilstuna United, IK Uppsala och Djurgården.

Kifs spelschema:

10-11 feb: Kif–Uppsala

16–17 feb: Kif–Eskilstuna

16-17 mar: Djurgården–Kif

Kif Örebro tog sig till gruppspelet genom att vinna mot Rynninge IK med 3–0 i den omgång 2. I den sista omgången innan gruppspelet blev det mer dramatiskt när Mallbacken hade ledningen med 1–0 ända in i 93:e minuten när Frida Svensson kvitterade. Mallbacken tog ledningen i förlängningen innan Addison Steiner kvitterade och tvingade fram straffsparksläggning. Maja Regnås slog den sista straffen i mål och säkrade en viktig plats i gruppspelet för Kif Örebro.

Grupp 1

Kopparbergs/Göteborg FC, Linköpings FC, Jitex Mölndal BK, Växjö DFF.

Grupp 2

FC Rosengård, IF Limhamn Bunkeflo, IFK Kalmar, Kristianstads DFF.

Grupp 3

Piteå IF DFF, Ljusdals IF, Hammarby IF FF, AIK.

Grupp 4

Eskilstuna United DFF, IK Uppsala Fotboll, Djurgårdens IF FF, KIF Örebro DFF.

►Fakta: Så lottades Svenska cupen

De 16 segrande lagen från omgång 3 placeras in i två geografiska grupper (Norra och Södra), med 8 lag i varje grupp. Ur dessa potter bildas totalt fyra grupper (grupp 1-4) med fyra lag i varje.

De två högst rankade lagen i Norra respektive Södra gruppen placeras in i olika fyrlagsgrupper. Därefter sker fri lottning av övriga 6 lag i den Norra respektive Södra gruppen. Det högst rankade laget och det lägst rankade laget i respektive grupp erhåller 2 hemmamatcher. Varje lag i respektive grupp möts en gång. Det högst respektive näst högst rankade laget i varje fyrlagsgrupp ska mötas i sista matchomgången och det högst rankade laget är då hemmalag.

Gruppvinnaren går till semifinal Lag 1 i varje grupp avancerar till semifinal. Rankingen av det "bästa" respektive det "lägst rankade" laget bestäms utifrån serietillhörighet och placering i tabellen från närmast föregående avslutad seriesäsong. "Bästa" lag eller "lägst rankade lag" utses i sista hand genom tillämpning av 2 kap. §5.2.