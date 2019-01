Kif Örebro startade försäsongen – med elva spelare: ”Kommer ha gott om tid att lösa det här”

SE OCKSÅ: Direkt från Kif Örebros första träning – vi snackade upp damallsvenska säsongen med tränare och nyförvärv

Termometern visade på nollan, men en piskande vind gjorde ändå Behrn arena ordentligt ogästvänlig när nykomlingen Kif Örebro drog igång den gemensamma träningen inför damallsvenskan 2019.

Våren och seriepremiären, hemma mot Vittsjö den 14 april, kändes längre bort än de tre månader det egentligen handlar om. Och tur är kanske det, för Kif Örebro.

För på plats på måndagskvällen fanns bara elva spelare – tolv om man räknar in F19-lagets Emilia Andersson som var med och tränade – av de 22 som ska ingå i truppen.

► Försvarsspelarna Sejde Abrahamsson och Emma Östlund rehabtränar båda efter knäoperationer, och kommer förmodligen inte att vara spelklara förrän efter sommarens VM-uppehåll.

► Försvararen Maja Göthberg saknades av oklara skäl (”Jag vet faktiskt inte varför”, sa sportchefen, tränaren ville inte kommentera).

► Mittfältaren Eveliina Summanen är på läger på Cypern med Finlands A-landslag och ansluter först den 23 januari.

► Mittfältaren Lejla Basic har stukat ena fotleden under löpträning och missar första träningsveckan.

► Kanadensaren Jenna Hellstrom och amerikanerna Addison Steiner, Danielle Rice, Kayla Braffet och Heather Williams ansluter först senare. Williams den 1 februari, de övriga den 1 mars.

► Och den 22:a platsen i truppen är fortfarande vakant.

Men tränare Stefan Ärnsved är pragmatisk och oroar sig inte i onödan.

– Vi har, tillsammans med Norge och ytterligare något land, världens längsta försäsong. Jämför med premier league, de har fem veckor på sig och sedan ska de tävla. När vi har alla spelare på plats kommer vi fortfarande ha mer än fem veckor på oss, så vi kommer ha gott om tid att lösa det här, säger han.

NA har tidigare skrivit om Kifs val att, av ekonomiska skäl, skriva kortare kontrakt med de nordamerikanska spelarna, något som gör att Hellstrom, Steiner, Rice och Braffet missar halva försäsongen och de två första matcherna i svenska cupens gruppspel. Att dessutom skadade Abrahamsson och Östlund är borta då gör att Kif kommer sakna minst sex spelare mot Eskilstuna den 9 februari och mot Djurgården åtta dagar senare.

– Hade man fått önska fritt och haft vilka pengar som helst så hade de varit på plats här i dag. Men jag och tränarteamet har gjort den här bedömningen, att för att kunna ha ett så bra lag som möjligt på plats till seriestart så kommer några spelare komma senare. Det är en kalkylerad risk, säger sportchefen Jonas Karlberg.

Ärnsved tror rentav att situationen kan vara positiv för Kif, i det långa loppet.

– För truppens del är det jättebra. Det blir väldigt mycket speltid för de andra spelarna, de kommer få kliva in och ta ansvar direkt, och de kommer att växa av det. När vi sedan ska tävla på riktigt så kommer konkurrenssituationen se helt annorlunda ut tack vare att de fått ta för sig och visa upp sig, säger han.

En plats återstår alltså att fylla: Kif hade erbjudit Freja Olofsson ett nytt kontrakt, men på måndagen valde mittfältaren, som gjort 3,5 säsonger i klubben, att tacka nej och i stället skriva på för norska topplaget Arna-Bjørnar.

– Vi hade länge förhoppningar om att vi skulle kunna ha kvar Freja i den här rollen och bygga kring henne, men Freja valde andra äventyr. Så är det i den här branschen. Då får vi gå vidare med andra alternativ, och jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt bra, säger Ärnsved som hävdar att klubben jobbar på en lösning ”21 timmar om dygnet”.

– Vi söker en innermittfältare, en tvåvägsspelare. OM man tittar på Freja så är hon en sinnebild för det vi letar efter. En fysisk tvåvägsspelare som gärna är bra på huvudet också. Jag pratade med en av de intressanta spelarna som vi tittar på senast i dag, och vi har ambitionen att göra klart det här så fort som möjligt, säger Karlberg.

Kif Örebro spelar första träningsmatchen hemma mot elitettalaget Brommapojkarna helgen 2–3 februari.

Kif Örebros truppbygge 2019

Målvakter: Mimmi Paulsson-Febo, Danielle Rice (ny från Assi), Ann-Sofie Gripenberg (ny från Åland United).

Backar: Frida Abrahamsson, Sejde Abrahamsson (ny från Hammarby), Maja Göthberg, Emma Kullberg (ny från Kungsbacka), Maja Regnås, Linnéa Svensson (ny från Rosengård), Emma Östlund (kontrakt över 2020).

Mittfältare: Lejla Basic, Elin Bengtsson, Kayla Braffet (ny från Lidköping), Jonna Dahlberg, Jenna Hellstrom (ny från Växjö), Ellen Karlsson, Emma Lindén, Eveliina Summanen (ny från HJK, kontrakt över 2020).

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Addison Steiner, Heather Williams (ny från Lidköping).

Utgående kontrakt: Emelie Andersson (b).

Klara förluster: Adelisa Grabus, anfallare, Växjö, Hanne Gråhns, mittfältare, slutar, Courtney Strode, anfallare, Saint-Étienne, Freja Olofsson, mittfältare, Arna-Bjørnar, Cornelia Baldi Sundelius, målvakt, ny klubb ej klar (tränar med Eskilstuna), Felicia Edgren, back, do, Frida Svensson, mittfältare, do, Rebecka Holm, mittfältare, do.