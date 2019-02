Kif Örebro-tränaren får landslagsuppdrag: "Det känns såklart jätteroligt"

Fredrik Biörs har tidigare varit fystränare i ÖSK, och utgör idag tillsammans med Stefan Ärnsved tränarduo i Kif Örebro. Nu tar han nästa kliv i karriären – och får sitt första landslagsuppdrag. Det var för några veckor sedan som telefonen ringde hos Biörs, och på andra änden fanns damernas U23-förbundskapten Ulf Kristiansson.

Fystränarrollen har tidigare inte funnits i U23-landslaget, utan enbart hos herrarnas U21 och seniorer samt damernas seniorer. Nu skulle en sådan tjänst tillsättas, och Biörs namn hade dykt upp.

– Det känns såklart jätteroligt, och som ett naturligt steg för mig mot att få jobba med fotboll på heltid. Det är klart att även som tränare vill man tillhöra landslaget, lika mycket som spelare vill, säger Biörs till Sporten.

Hur hans eget namn började florera i diskussionerna kring just U23-landslaget vet Biörs inte riktigt, men han är sedan tidigare inte helt obekant för Svenska fotbollförbundet. Under vintern fick Kif-tränaren hoppa in och hålla i fysdelen på en UEFA-utbildning på Bosön. Detta då Johan Svensson och Jimmy Högberg, som normalt sett undervisar, var på träningsläger med sina respektive allsvenska klubbar AIK och ÖSK.

Förutom att jobba med Kif, och numera landslaget, hittas Biörs också hos Grillska gymnasiet, och vid PT-pass och föreläsningar han håller i med sitt egna företag. Han har dessutom nyligen blivit pappa för första gången, så tillvaron lär gå i ett.

– Det brukar ofta bli att jag åker och håller i en hel fysdag i fotbollsföreningar som bjuder in. Den delen med mitt företag har vuxit de senaste åren, i takt med att jag har haft allsvenska uppdrag. Då faller det sig naturligt att det tar fart och att man får fler kunder, och det såklart jätteroligt, säger Biörs.

En annan Örebrobekanting som återfinns i U23-landslaget är Michelle De Jongh, som lämnade Kif Örebro inför säsongen 2018 för spel i damallsvenska Vittsjö GIK.

Fredrik Biörs

Född: 10 september 1988

Yrke: Fotbollstränare med inriktning på fys

Klubbkarriär: Örebro SK (2017), Kif Örebro (2018-idag)