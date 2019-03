Kif Örebros plan för att klara elitlicensen: ”Har ytterligare ett väldigt tufft år framför oss”

Det kanske är taskigt att säga att Kif Örebro levt över sina tillgångar, men faktum är att klubben gjorde sex- eller sjusiffriga minusresultat fyra av fem år 2013–2017. Den absolut bottennotering var minus 1,73 miljoner 2016.

Inför 2017 började handbromsen dras åt, under 2018 gjordes den det på allvar. Minus 1,73 miljoner 2016 blev minus 670 000 kronor 2017 och plus knappt 140 000 2018. En resultatförbättring på nästan 1,9 miljoner på två år. Men ändå: När klubben nu är tillbaka i högsta serien efter att ha vänt i elitettan finns 1,5 miljoner kronor kvar i negativt eget kapital – summan av föreningens skulder överstiger alltså tillgångarna med det beloppet.

– Inför förra säsongen bedömde vi det som absolut nödvändigt att gå upp igen för att kunna jobba ikapp det negativa egna kapitalet som vi har med oss. I år pratar vi om att hänga kvar och återetablera oss i damallsvenskan, men vi ska göra det under ansvarsfulla former, inte till vilket pris som helst, säger Fredrik Stengarn, som senaste åren varit ledamot i styrelsen och som så sent som förra veckan efterträdde Charlotta Nordenberg som ordförande i Kif.

Hur mår Kif Örebro i dag?

– Väldigt bra, tycker jag. 2018 var, milt uttryckt, ett stålbad i och med degraderingen till elitettan och allt vad det innebar i form av utmaningar intäktsmässigt och för verksamheten. Samtidigt hade vi en väldigt god stämning i spelartruppen, och på föreningsnivå påbörjade vi ett intensivt omställningsarbete där vår nye klubbchef Björn Andersson kom in och gjorde många väldigt bra saker väldigt snabbt. Vi såg 2018 som en möjlighet till en nystart medan vi parallellt kämpade med likviditeten vilket kostade energi i och runt klubben. Även om det bitvis var tufft så fick vi mycket energi från framgångarna på planen. Nu har vi kommit en bit på vägen.

”Kämpade med likviditeten?” Jo, vid sex tillfällen under 2018 hamnade Kif Örebro hos Kronofogden på grund av obetalda skatter, under sommaren släpade klubben med spelarnas löner och under hösten räddades verksamheten genom en Swish-insamling som drog in 62 000 kronor från privatpersoner.

Att det till slut ändå blev ett litet plusresultat berodde på strypta kostnader samtidigt som omsättningen bara minskade med 600 000 kronor trots degraderingen. Personalkostnaderna (spelar- och ledarlönerna med skatter och sociala avgifter) minskades med nästan 1,5 miljoner kronor, resebudgeten ströps.

Reglerna för elitlicensen, den kravspecifikation som alla damallsvenska klubbar måste leva upp till för att inte bli utkastade, säger att föreningarna måste visa positivt eget kapital i varje bokslut. Nykomlingar är undantagna, men under 2019 måste Kif Örebro göra ett plusresultat på minst 1,5 miljoner för att nå ett positivt eget kapital till nästa bokslut – annars hamnar klubben under specialgranskning av Svenska fotbollförbundets licensnämnd och tvingas lämna in en handlingsplan. Är det egna kapitalet fortfarande negativt när 2020 summeras krävs att ett periodiserat bokslut den 31 augusti 2021 visar ett positivt eget kapital, annars väntar tvångsdegradering till elitettan inför 2022. Den egentliga deadlinen för att vända på skutan ligger alltså 2,5 år in i framtiden.

– Det är inga hemligheter att vi haft skulder och att vi jobbar med dem. Det där har vi rätat upp, och i planen inför 2019 ligger ganska kraftiga avbetalningar på en del av skulderna. Det är inte guld och gröna skogar bara för att vi har gått upp, utan det är fortsatt hårt arbete som krävs. Vi har ytterligare ett väldigt tufft år framför oss, säger Stengarn.

– Styrelsens fokus är att fortsätta stärka ekonomin. Vi behöver gå rejält med plus för att hämta in, och jobba mot en dispens för elitlicens 2020. Den smällen vi åkte på 2016 och som byggdes på 2017 är något vi får hantera i dag. Det vänder man inte på en femöring. Samtidigt vill jag trycka på den här utvecklingskurvan, att vi förbättrat resultatet väldigt mycket de två senaste åren. Jag är stolt över att vi nådde ett plusresultat för 2018.

Hur ser budgeten för 2019 ut?

– Vi har lagt en budget där omsättning är i linje med 2017. Det är en väldigt realistisk budget, där vi hållit igen på intäktssidan och lagt en stram kostnadssida där vi kommer vara benhårda. Vi har förhoppningar om att överträffa intäkterna, men redan i grundläget kommer vi att gå plus. Vi kan vi inte luta oss tillbaka och tro att något är klart, men i och med att vi gick upp i damallsvenskan har vi en förutsättning för att fortsätta jobba med klubben.

Kif Örebros dåliga ekonomi har varit en följetong länge. Klubben tvingades att lämna handlingsplaner för att få elitlicens-dispens för negativt eget kapital både 2014 och 2017, och hamnade 2015 på nästa steg, på randen till tvångsdegradering, innan ett periodiserat bokslut den 31 augusti visade plusresultat. Och innan dess var klubben sommaren 2012 på randen till konkurs innan Örebro kommun gick in med 1,3 miljoner kronor.

– I en intervju med radion sa Charlotta, nu när hon skulle avgå, att det kändes som hennes ordförandeår mest handlat om att prata ekonomi. Jag tror att mitt första år också kommer handla mycket om ekonomi, men om jag får förnyat förtroende 2020 hoppas jag att jag i varje fall inte ska behöva tala om den utifrån ett jobbigt perspektiv längre, utan för att det går fortsatt framåt, säger Stengarn.

Kif Örebros ekonomiska resultat senaste åren

2013: -940 000 (omsättning 5,3 miljoner), -870 000 i eget kapital. Fick elitlicens för 2014 genom handlingsplan.

2014: -320 000 (omsättning 5,9 miljoner), -190 000 i eget kapital tack vare villkorade kapitaltillskott. Fick elitlicens för 2015 genom att visa ett positivt eget kapital i ett periodiserat bokslut den 31 augusti 2015.

2015: +970 000 (omsättning 8,6 miljoner; spel i champions league), 780 000 i eget kapital.

2016: -1,73 miljoner (omsättning 5,8 miljoner), -980 000 i eget kapital. Fick elitlicens för 2017 genom handlingsplan.

2017: -670 000 (omsättning 6,5 miljoner), -1 650 000 i eget kapital. Ingen elitlicens krävs för spel i elitettan 2018.

2018: +140 000 (omsättning 5,8 miljoner), –1 510 000 i eget kapital. Ingen elitlicens krävs som nykomling i damallsvenskan 2019.

Alla siffror är avrundade till 10 000 kronor.