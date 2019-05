Kullberg bäst på planen mot Eskilstuna: "Som mittback kan jag få ut det där lilla extra"

– Jag vet inte, man vill alltid ha tre poäng. Nu blev det en, och vi får kanske vara nöjda med det.

Kif var under tryck i första halvlek. Klarade inte riktigt av Eskilstunas höga press. Men längst bak fanns Emma Kullberg, och hon avstyrde smidigt det allra mesta i djupled innan det blev farligt.

– De är duktiga på att sätta hög press. Men när vi hittar igenom dem så blir de längre som lag. Och då kan vi etablera ett spel som passar oss.

En poäng mot United är inte att skämmas för. Och faktum är att Kif Örebro så här långt, sex omgångar, gått bättre än mångas lågt ställde förväntningar på en nykomling. Tio poäng av 18 möjliga, sjätte plats i tabellen.

Förluster endast mot Rosengård och Linköping.

– Det är kanske lite lättare att ta att man förlorar mot dem. Lite i alla fall.

Hon började som mittfältare i Kif, men har de senaste två matcherna spelat mittback.

Trivs du bättre där?

– Svar ja! Jag känner att jag som mittback kan få ut det där lilla extra, den positionen passar mina styrkor bättre. Jag har fått höra att jag kanske inte är den mest vanliga sortens mittback, men jag trivs där.

Hur då mindre vanlig?

– Svårt att förklara, jag är väl en lite mer spelande mittback än de flesta. Just en sådan match som mot Eskilstuna passar mig extra bra, jag gillar att läsa spelet och kliva in framför forwards när de längre bollarna kommer. Och kan man komma in där så kan man styra undan och vända spelet.

Precis så dominerade Kullberg mot Eskilstuna. Fångade upp väldigt många av försöken att sätta bollar djupt bakom Kifs backlinje, för att sedan sätta bollen i spel framåt och inte skicka den upp på läktaren.

– Det är mittback jag varit mest under min karriär. Jag har fått flytta runt lite, uppe på mittfältet. Men helst spelar jag centralt i backlinjen, där kommer jag bäst till min rätt, säger hon.

Det är baksidan med att vara allround?

– Haha, ja, det är både och. Det är kul att få prova på lite olika, men samtidigt så känner man inte att man får jobba in sig och bli det bästa man själv kan bli, så på så sätt skulle det vara skönt att få spela på en fast plats. Men ibland är det laget före jaget, och man får se till helheten. Sätter de mig på mittfältet så spelar jag där och ger hundra procent där.

Stefan Ärnsved tycker att du var bäst på planen mot Eskilstuna, och jag håller med. Tankar kring det?

– Åh, tack så mycket! Det kändes faktiskt bra i kroppen, och jag hoppas jag får behålla den känslan. Det var bra i förra matchen också (1–0 mot Växjö).

Hon har haft lite skadeproblem tidigare under säsongen.

– Jag hade lite problem med ljumskarna inför premiären. Dagen före fick vi ta beslut om att inte spela, och jag fick hoppa in i andra matchen. Men jag har fått rehaba bra och efter det har jag inga känningar.

Ni är bra med i tabellen som nykomling. Är du överraskad?

– Nja, som nykomling är man lite underdog, och det kan vara en fördel. Vi har inte så stor press på oss. Men samtidigt är vi ett bra lag, arbetar hårt, och det kan räcka långt. Samtidigt har vi skickliga och bolltrygga spelare. Det är en bra blandning, både att kunna stå upp i försvarsspelet och att ha kvalitet framåt.

Emma kom från en annan nykomling, Kungsbacka, till Örebro i vintras. Men är ursprungligen från Västerbotten och Umeå.

– Jag gjorde bara en säsong i Kungsbacka, men det kommer att vara jättespeciellt. Även fast jag bara spelade där en säsong så betyder Kungsbacka jättemycket för mig. Det kommer att bli som hemma att vara där, men också att möta dem här i Örebro. Man får försöka lägga fokus på rätt saker när det är match, men en viss spänning blir det. Man vill ge allt man bara kan, visa sin bästa sida.

Man vill inte få stryk?

– Nej, verkligen inte. Vi ska ha tre poäng.

Kungsbacka har bytt ut ungefär halva laget sedan elitettan i fjol. Ungefär som Kif Örebro. Men till skillnad mot närkingskorna har laget från Västkusten bara tagit en poäng. Och en trea till gör Kif till ett topplag över sommaren.