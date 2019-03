Nordenberg avgår – efter sju år som ordförande för Kif Örebro: ”Allt har sin tid”

Charlotta Nordenberg, 53, valdes in i Kif Örebros styrelse på årsmötet i mars 2011 och tog över som ordförande ett år senare, när Pia Engwall valde att lämna efter bara åtta månader på posten.

Själv blev hon en betydligt mer långvarig lösning på posten, trots att det stormat om laget både sportsligt och främst ekonomiskt. Men efter sju år har Nordenberg nu beslutat sig för att kliva av sitt uppdrag och lämna Kifs styrelse vid årsmötet den 21 mars.

– Det är med väldigt blandade känslor jag bestämt mig för att tacka nej till omval. Jag brinner fortfarande för de här frågorna och för föreningen, och jag kan tänka mig att engagera mig på annat sätt framöver. Men allt har sin tid, säger hon.

– Det känns som att det är dags nu. Det är en liten förening på hög nivå, och det gäller att kunna sina utmaningar och att man orkar med. Jag har suttit väldigt länge, och många har frågat hur jag orkar. Men jag brinner fortfarande för det här, och för damidrotten. Det är otroligt viktigt att tjejer, oavsett idrott, får den plats och det utrymme de förtjänar. Det skulle jag kunna skriva en hel bok om.

Med Nordenberg vid rodret har Kif Örebro slutat tvåa i allsvenskan, spelat champions league, åkt ur allsvenskan och tagit sig tillbaka igen. Samtidigt har ekonomin varit i ständigt fokus, med molande hot om konkurs och indragen elitlicens, spelarlöner som hållits inne och skulder till Kronofogden. Vad tar man med sig från en så lång och turbulent tid?

– Jag har fått vara med i uppgång och nedgång, i framgång och motgång. Jag älskar föreningslivet, och det här är föreningen i ett nötskal. När jag gick in i Kif hade jag redan erfarenhet av positioner med stor utsatthet och utmaningar, och det har hjälp mig mycket. Samtidigt har jag också lärt mig mycket, inte minst när det gäller teamarbete, hur viktigt det är både på och utanför planen, säger Nordenberg och fortsätter:

– När man går in i en sådan här förening har man ingen aning om vad som väntar en. Jag kommer få mer distans till allt när det gått lite tid, men det jag kan säga redan nu är att det varit fantastiskt att vara med om den här resan. Mycket fokus utifrån hamnar på A-laget, men det är bredden med flicklag och talangutveckling som är så rolig och fantastisk.

På sitt sista årsmöte kommer Nordenberg för första gången sedan 2015 få redovisa ett positivt resultat. Under året i elitettan minskade klubben sin omsättning från 6,5 miljoner till runt 4,5, och lyckades gå drygt 100 000 kronor plus. Klubben gick dock in i säsongen med skulder på 1,65 miljoner kronor, och det kommer antagligen att krävas dispens – som nykomling – för att klara elitlicensen 2019 och hårda svångremmar för att återställa balansen till 2020.

– Det känns fantastiskt bra att göra ett positivt resultat, men det har varit ett hårt jobb. Vi har gjort enorma besparingar och vänt på varenda krona. Till exempel åkte vi på bortamatch i Kalix utan övernattning, en resa som tog över 24 timmar. Elitlicensen är inte i fara nu, men vi har ett arbete att göra för 2020. Vi har lagt en budget där vi ökar omsättning till ungefär den nivå vi hade senast vi spelade i damallsvenskan (cirka 6,5 miljoner kronor), och på sikt skulle den behöva upp ytterligare, om vi vill slåss högre upp i tabellen, säger Nordenberg.

Men det blir en uppgift för kommande ordförande, kommande styrelser.

NA har sökt valberedningen i Kif Örebro.