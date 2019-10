Därför backar ÖSK med miljoner – Simon Åström om risken, minusresultatet och framtiden: "Utrymme att rekrytera ett antal spelare"

ÖSK Fotboll bestämde att klubben var tvungen att ta en ekonomisk risk under 2019. Detta för att rädda det allsvenska kontraktet och säkra fortsatt spel i den högsta serien 2020.

Nu börjar resultatet av den ekonomiska risken klarna.

Trots försäljningen av Filip Rogic till FC Orenburg är ÖSK på väg mot förlust. Året är inte slut. ÖSK jobbar nu intensivt med att förbättra resultatet på sista raden. Men just nu lutar det åt att förlusterna kommer att räknas i miljoner.

– Bilden just nu är att vi kommer att ha en minskat eget kapital med två till tre miljoner kronor till nästa år, säger ÖSK:s vd Simon Åström.

Han förklarar beslutet att satsa miljoner och varför det var viktigt just det här året.

– Anledningarna är två, det ena är att vi har byggt upp ett starkt eget kapital vilket innebär att vi har möjligheter att våga ta lite mer risk och investera mer av de pengar som vi har, och det andra var att vi ganska tidigt såg att 2019 skulle bli ett speciellt år i allsvenskan.

Krasst var vi beredda att göra ett minusresultat på drygt fyra miljoner kronor.

Snacket har gått länge i svensk fotboll. 2020 börjar två nya avtal gälla för de 32 elitklubbarna i allsvenskan och superettan. Det handlar om stora pengar som ska fördelas. Ju högre upp i näringskedjan en klubb befinner sig desto mer pengar kommer den till del. NA-sporten har skrivit mycket om det här och du kan läsa mycket mer om de nya spel- och tv-avtalet här.

Det största glappet är mellan lagen i allsvenskan och lagen i superettan. Det är anledningen bakom kampen för att vara på rätt sida när bandet dras efter sista omgången nu i höst.

– Styrelsen bestämde sig för att vi var beredda att investera ungefär hälften av vårt egna kapital som fanns i bolaget vid årets ingång, och det var ungefär 8,5 kronor. Krasst var vi beredda att göra ett minusresultat, allt annat lika, på drygt fyra miljoner kronor. Självklart med målsättningen att det skulle landa bättre än så men det var den investeringsviljan som vi hade, säger Simon Åström.

"Allt annat lika" är en ekonoms sätt att säga att det finns många olika saker påverkar en sån beräkning. Innan resultatet är klart kan mycket hända. Spelare kan säljas, eller köpas. Nya pengar kan komma in.

Vi kommer inte att ha bränt så mycket av det egna kapitalet.

Rogic-försäljningen är en sån faktor. Ett par miljoner kom in i klubbkassan. Men det var inte tillräckligt för att ÖSK budgeterade vinst på 2.2 miljoner kronor under 2019 har blivit ungefär samma siffror i rött.

– Vi kommer inte att ha bränt så mycket av det egna kapitalet. Någonstans mellan två och tre miljoner kronor har vårt kapital minskat, utifrån det vi vet just nu. Det finns fortfarande parametrar som kan göra det bättre. En är att vi fortfarande har möjlighet att sälja spelare som hamnar resultatmässigt på den här sidan årsskiftet. Och så jobbar vi såklart med andra aktiviteter och få in kapital. Beroende på hur vi lyckas med de aktiviteterna så kan det egna kapitalet förbättras, säger Simon Åström.

Den andra kvartalsrapporten och ÖSK:s egna analyser visar att omsättningen inte kommer att öka under året.

Vad tycker du själv om det här året?

– Vi kommer nu äta en del av vårt eget kapital och vi har inte på sponsor och publiksidan någon jättetillväxt. Det är jag missnöjd med. Å andra sidan om de investeringar som vi har valt att göra nu gör att vi spelar i allsvenskan nästa år så har det varit värt att investera i det. Om vi då landar in att vi landar in i att vi har förbrukat ett par-tre miljoner av vårt egna kapital som max har det varit ett måttfullt sätt att klara av det allsvenska kontraktet nu när ligan går in i en ny ekonomisk era.

Både sponsorintäkterna och publikintäkterna ligger ungefär på samma nivå som för 2018.

Simon Åström menar att han inte är nöjd med utfallet.

– Om man jämför har vi under en lång tid varit starka på sponsorsidan jämfört med andra klubbar. På publiksidan ligger vi inte långt ifrån i jämförelsen utifrån storlek på stad och upptagningsområde. Vi är självklart inte nöjda utan vi ska skapa en större tillväxt i det här på både sponsor- och publiksidan, det finns inget snack om det, säger Simon Åström.

Den största hävstången, och där vi ligger längst efter de klubbar som är starkast i Sverige

Men i svensk fotboll tittar allt fler klubbar på transfermarknadens möjligheter. Där bedöms chansen att skapa ekonomiska muskler som möjliggör en storsatsning vara större än när det gäller ökade publik- och sponsorintäkter.

– Den största hävstången, och där vi ligger längst efter de klubbar som är starkast i Sverige, är på spelarförsäljningar. Därför är det ett jättestort fokusområde för oss som vi har lyft upp på en hög strategisk nivå i styrelsen. Det har legat bakom hur vi har byggt organisationen, allt ifrån A-laget och kravspecifikation på den tränare som vi har rekryterat när vi tog in Axel Kjäll och skapat den här managerrollen till hur vi långsiktigt bygger en utvecklingsmiljö i laget där vi tydligare än tidigare syftar till att vi ökar förutsättningarna att vi ska kunna sälja spelare framåt, säger Simon Åström.

Hur är ÖSK:s ekonomiska läge inför 2020?

– Det känns stabilt. Vi kommer att ha ett tillräckligt starkt eget kapital för att fortsätta våga investera i utveckling. Vi kommer att ta del av de nya pengarna som kommer in via spel och tv-avtal och det gör att vi kommer att ha mer pengar att investera i vår verksamhet på olika sätt. Vi står i grunden bra rustade för att fortsätta att ta steg i vår verksamhet. Vi har byggt en bra plattform för den strategi som vi vill bygga långsiktigt.

För supportrarna är kanske den tydligaste utvecklingsfaktorn en satsning på nya spelare. ÖSK har redan värvat Varbergs Robin Book. Den offensiva mittfältaren ansluter till klubben när hans kontrakt med Varberg har gått ut i höst. Simon Åström menar att supportrarna kan vänta sig fler nyförvärv.

– Det finns utrymme att rekrytera ett antal spelare som kan komma in i truppen och göra skillnad för oss. Utifrån de parametrarna känns det stabilt. Sedan handlar det om att få in mer kapital och det jobbar vi med för högtryck såklart. Lyckas vi ta in tre nya miljoner så skapar det fantastiska möjligheter att än vi har från början. Vi ska öka men ligger vi kvar på samma nivåer har vi ändå en stabil plattform att stå på inför nästa år.

Vilken är den största utmaningen inför nästa år?

– Vår största utmaning framåt är att skapa en större ekonomisk tillväxt, att vi ska omsätta mer pengar. Där har vi inte lyckats få den effekt som vi har velat under de senaste åren. Det har gjort att vi står still omsättningsmässigt och det är jag naturligtvis inte nöjd med. Där lägger vi all vår kraft. Det andra som är vår utmaning är att skapa tillväxt på publiksidan.

►Läs mer om ÖSK:s ekonomi:

ÖSK: Kvartalsrapport Q2 – ÖSK Elitfotboll AB

Eyravallen-bloggen om ÖSK:s kvartalsrapport: ÖSK spår förlust