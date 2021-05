Därför blev Klockare och Nyman Örebros nya tränare – flera namn valdes bort: ”Många som har visat intresse”

Stefan Bengtzén skrockar innan han börjar prata om de två nya assisterande tränarna som har samma förnamn som han själv.

– Det blir många Stefan nu, säger Bengtzén.

Hur många Stefan får plats egentligen?

– Haha, precis. Vi sa det igår att kommunikativt får det nog bli Nyman, Klockare och Bengtzén.

Stefan Klockare och Stefan Nyman är alltså Örebros två nya assisterande tränare som ersätter Christer Olsson och Jörgen Jönsson som lämnar.

Bengtzén berättar om processen där flera andra namn fann med i leken, utan att gå in på detaljer.

– Vi satte igång processen ganska omgående när vi fick klart för oss hur det skulle bli. Sedan är det så att vi haft lite alternativ. Det är lite som med spelare nu att vi märker att Örebro Hockey blir attraktivare och attraktivare. Det är många tränare som visat intresse som funnits på marknaden. Vi har träffat ett antal personer och det här två alternativen känns fantastiska.

Stefan Klockare ansluter efter totalt 20 säsonger i Skellefteå, varav 18 som tränare. Där han bland annat varit med och byggt upp det som blivit lite av en dynasti i svensk hockey med två SM-guld som toppar 2013 och 2014.

– Han har gedigen erfarenhet och kunskap. Han är duktig att få med spelarna i systemet och har bevisat det under lång tid. Det är klart att det inger respekt vad han har varit med om under sina år i Skellefteå. Som du säger har de varit en dynasti i många år och han vet vad det handlar om att vara med och utmana och bli bäst. Det är det vi pratar att bli och det är det som hägrar. Då har vi fått in sådana som kan utveckla oss. Det är andemeningen och det vi varit noggranna med i rekryteringsprocessen.

Stefan Nyman har erfarenhet som bland annat sportchef men har på senare tid mest varit verksam som assisterande tränare. Främst sex lyckade år i Djurgården där han fick mycket lovord. Nu senast ett tungt år i HV71 där han själv drabbades av corona i ett tidigt skede och kom sedan aldrig tillbaka på grund av sviterna efter sjukdomen.

I ett pressmeddelande hälsar han dock att han är redo att börja jobba igen.

– Det är lika gediget med Nyman, för hans del att jobba med försvarsspel. Han är väldigt mån om sina backar, är dedikerad och kommer göra det på ett kanonbra sätt. Jag har en mycket positiv känsla kring honom och vet vad han gjort tidigare. Han har också en instinkt att vinna. Det är den drivkraften vi pratar om att få in, inte för att de andra inte haft det men när vi blir av med dem måste det vara viktigt för oss att vi får in just det, säger Bengtzén.

Bengtzén tror även att de nya tränarna kommer ha positiv inverkan på head coach, Niklas Eriksson.

– Han kommer att få lite nya influenser och få utveckla sig själv och sitt ledarskap. Det är också en positiv grej i det här.

Båda de nya tränarna kommer inom kort att anlända till Örebro och dra igång verksamheten.

– Nu är det mer att komma till rätta med boenden och så där. De kommer dyka in här under våren och det blir mycket samtal med Niklas och sätta ihop vad som ska gälla.

Du var inne på attraktionskraften. Är det något du även märker med nyförvärv på spelarfronten?

– Ja, det är väl klart att attraktionskraften ökar successivt i takt med framgången. Mycket handlar ju om att vi spelar en hockey som är ganska attraktiv för spelare att vara med i. Vi står för ett positivt spel. Det ska vi vidareutveckla. Ett signalvärde som blir viktigt är vad vi får för tränare. Det kommer föra med sig att vi får lättare att ta till oss spelare.

När hoppas ni kunna presentera något på spelarsidan?

– Vi har ju precis avslutat säsongen. Vi får nog ge det några veckor till. Men vi har en stomme som vi är relativt nöjda med. Vi har en bas att bygga utifrån.