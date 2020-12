Därför får primärvården 82 extra miljoner i nästa års budget: ”Ska märkas i hela länet”

Totalt handlar det om en ökning av anslagen till primärvården med 82 miljoner kronor.

– Vi klarar det här tack vare att vi har ordning på ekonomin och nu kan vi ta nästa steg i riktning mot mer nära vård, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

Förslaget presenterades på måndagen av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern, de tre partier som utgör majoritet i regionfullmäktige. Formellt beslut kommer att tas nästa måndag.

Av totalsumman 82 miljoner ska 37 miljoner gå till höjd besöksersättning per patient. Det handlar om alla typer av patientkontakter, såväl traditionella besök på vårdcentral som avancerad rådgivning per telefon eller via datoruppkoppling. För detta höjs nu årets budget på 83 miljoner kronor till 120 miljoner nästa år.

Satsning nummer två är en ökning av grundersättningen per listad patient till de olika vårdcentralerna. Ökningen är 29 miljoner kronor, från 939 miljoner till 968. Ökningen är viktad, barn och äldre ger högre ersättning, liksom att man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer som arbetslöshet och utbildningsnivå i vårdcentralens område. Även avstånd till sjukhus vägs in när man bestämmer ersättningen.

Det tredje området som får extra pengar är satsningar på tillgänglighet och folkhälsa. Vårdcentraler som klarar att ta kontakt samma dag med mer än 90 procent av de patienter som ringer belönas. Ersättningen för hembesök från barnavårdscentralen höjs också. Sammanlagt kostar dessa satsningar 16 miljoner kronor, en höjning från 26 till 42 miljoner kronor.

– Vi ser tendenser till bland annat ökande psykisk ohälsa och ett eftersläpande behov av rehabilitering. Det vill vi möta i första linjen i primärvården i stället för i akutvården, säger Eva Sundkvist (KD), regionstyrelsens vice ordförande.

– Det här är en välbehövlig satsning. Den ska märkas i hela länet, och det är bra för patienterna att få vård "hemma", på den egna vårdcentralen, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd.

Det kommer också att ställas krav på vårdcentralerna. De förväntas utveckla samarbetet mellan den kommunala och regionens hälso- och sjukvård. Fler patienter ska också få en fast kontaktperson för sina vårdärenden. Slutligen ska vårdcentralerna ta fram en utvecklingsplan för sin digitalisering med bland annat videobesök och förnyelse av recept samt tidsbokning på webben.