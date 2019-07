Därför fick Fredrik Warg lämna expertjobbet på C More: "Inte svårare än så"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #6, som släpps måndag 8 juli. Finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Hockeyprofilen Fredrik Warg har efter sin spelarkarriär valt att satsa på en mediekarriär.

Han har gästspelat i Eurosports kanaler, medverkat i Hockeypuls studioprogram och gjort diverse tv-uppdrag för andra aktörer, men tittarna känner nog honom främst från C Mores allsvenska sändningar.

Under flera säsonger agerade han bisittare, både i studion och vid kommentatorshyllan.

Inför säsongen 18/19 fick dock Warg inte fortsätta.

– Jag vet inte varför. Det är många om jobbet. Som i alla branscher dras det ner på pengar och några personer fick fler uppdrag. Det är inte svårare än så, säger han i podden.

– Det är riktigt kul, men jag är glad att få göra reportagen. För det är nästan roligare, att få lära känna människor på det sättet.

Du är mer en reporter än en expert alltså?

– Jag tror att jag blivit det på något konstigt vänster. Många har hört av sig och sagt att det varit bra. Det finns många härliga människor inom hockeyn som man får en bild av via media, som Roger Melin. Han sa själv att personer tror han är fantastiskt tråkig för alla ser bara tv-bilderna, men mina polare tycker att jag är clownen. Det vill man försöka visa för gemene man som ser på hockey.

De reportage Warg berättar om är hämtade ur hans tv-serie "Wargen kommer", som C More sände under den gångna säsongen.

Numera driver han ett eget bolag.

– När man driver eget får man välja vilka projekt man hoppar in i och jag har hjälpt hockeyförbundet med TV-pucken, Stålbucklan och kundevent. Förfrågningarna rullar på och jag har så mycket idéer i min skalle.

– Jag har mycket kreativa tankar och kan vakna mitt i natten och skriva upp idéerna. Vissa kanske jag ska sätta i världen någon gång.

