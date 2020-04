Därför firar vi valborg – redan på medeltiden förknippad med festande ungdomar

I Sverige har vi firat valborg sedan någon gång på medeltiden, då traditionen kom hit från Tyskland. Valborg firas till minne av det tyska helgonet Walpurgis som helgonförklarades den 1 maj. Traditionen har sitt ursprung i katolicismen.

På Nordiska museets hemsida kan man läsa att Walpurgis levde på 700-talet och var abedissa. Enligt tysk tradition sågs Walpurgisnacht för tidpunkten för häxsabbaten, varför man troligen tände eldar.

Traditionen kom, enligt nordiska museet, först till de svenska städerna och spred sig sedan till landsbygden och redan på medeltiden var den förknippad med festande ungdomar. Ungdomar i Skåne, Halland och Blekinge gick runt för att uppvakta bönderna. Från början användes kyrkklockor till samlingarna men sen förbjöds de och då började man tända eldar istället, enligt vissa tolkningar.

I en tv-intervju i programmet ”Varför firar vi” med folklivsforskaren Ebbe Schön, SVT, från 1998, berättar han att 1 maj enligt gamla traditioner ansågs vara den första sommardagen. Det var den här tiden som djuren skulle släppas ut på bete igen och eftersom man trodde på mycket övernaturligt hade man olika ceremonier och riter för att skydda och skrämma både oknytt och vilda djur på flykten.

Kor kunde till exempel få gå över stål ut från lagården och man tände små eldar att hoppa över. Man tände också större eldar, tjoade och skrek och plingade med koskällor för att skrämma bort faror.

Han berättar också att traditionen att sjunga in våren som vi gör nu är en akademisk tradition, men att man också förr sjöng in maj i Skåne. En belöning då var ägg som ungdomar samlade in och kalasade på.