Därför har det lossnat för Örebrokusken: ”Känner mig mer accepterad”

– Jag känner mig mer accepterad i loppen numera och kör inte för att behaga spelarna utan mer efter eget huvud och inte alltid som ägaren lagt upp loppet på förhand. Jag har ett bättre självförtroende och känner mig inte lika stressad. Det har tagit mig cirka tio år att få det lugn som Magnus och Mats E Djuse har, men nu har polletten äntligen trillat ner, säger Petter.

Något som är signifikativt för Petter är att han får fart på hästarna och vågar köra defensivt. Han har bland annat fått köra åt Björn Goop mer frekvent på sistone, men vet vad han önskar av framtiden och vad som kan bli en utmaning.

– Jag skulle önska att jag fick köra en riktig reklamhäst, det skulle verkligen ge eko. Sedan i höstas har det skett något för mig, helt klart. Jag får köra bättre och fler hästar och jag är inne i en bra trend för tillfället. Men att köra en 50-oddsare är lätt. Kommer jag upp en nivå till och får köra mer betrodda hästar så gäller det också att sätta dit dessa. Det blir en annan press i så fall, men samtidigt får man mycket mer gratis i loppen så jag önskar att komma dit.

Att köra travlopp i all ära men Karlsson poängterar att hans egen rörelse alltid går in första hand. Just nu har han åtta hästar på sin träningslista, många unghästar och framtiden ser ljus ut. Han skulle kunna tänka sig några tävlingshästar till och ett intressant hästprojekt är på gång in till stallet, men det återkommer vi till.

– Att sköta mitt eget stall prioriteras i alla lägen, det är lite jobbigt med lunchtrav kan jag tycka. Samtidigt som man vill behålla sina kunder och inte tacka nej till uppsittningar måste man ju sköta om de hästar man har på sin lista. Det blir en hel del dubbelarbete på grund av lunchtravet, men det är det värt för jag vill vara tillgänglig för mina kunder.

Petter har tre andelshästar som är uppdelade på tjugondelar och ser fördelar med detta upplägg. När vi ber honom nämna någon häst som utmärker sig i stallet kommer svaret blixtsnabbt.

– Andelsupplägget är överlägset, det blir inte så dyrt för respektive hästägare och sedan ger det ringar på vattnet. Flera personer som är med i hästarna har börjat umgås privat, innan de hade häst hos mig hade många av dem inte ens träffats. Tänk när coronaperioden är över, då kan vi jobba bredare med konceptet och människorna runt hästarna träffas i större utsträckning.

– Livingstone är en treåring jag tror väldigt mycket på. Jag köpte honom på Kriterieaktionen som ettåring och detta är en jättefin stor häst, som är fin i modellen. Han är inte riktigt färdig att trycka av än, men jag kan tänka mig att han startar runt maj den hästen är jag väldigt spänd på måste jag medge.

I Visby har det gått extra bra för Petter och det är en bana har pratar väl om. Förra året kom han tvåa i kuskligan bakom Claes Sjöström och i år vill han utmana ”rödvit” kusk.

– Jag gillar Visby som stad och när jag kör där brukar jag passa på att vara lite ledig. Gå ut och käka på kvällen och ta någon öl. Jag gillar att ta bilder så kameran åker alltid med när jag besöker ön. Jag har alltid bra chanser när jag tävlar där och har byggt upp en bred kundkrets. Det började för fem-sex år sedan då jag fick en bra start när säsongen drog igång, sedan har jag alltid kört mycket där och Visby ligger mig varmt om hjärtat. Säsongen där drar igång i april och i år hoppas jag kunna utmana Sjöström i kuskligan, det är en målsättning.

Att sätta upp mål är annars inget Örebrosonen gör, utan han kör mest på. Det är ”som alla andra” att nå upp till fjolårets siffror som gäller. 2020 körde Petter in drygt tre miljoner och mycket tyder på att han kommer utöka dessa siffror 2021, nu när han får bättre och hetare chanser.

Vi kan inte släppa Visby helt och ber Petter beskriva upplägget när det är lunchtävlingar där.

– Om det tävlas lunch torsdag där, åker jag runt 17 dagen innan och är hemma 23 på torsdagskvällen. Jag åker ofta båt, det kostar för mycket att flyga. Sjöström flyger alltid, han har kort väg till Arlanda och sedan en dryg halvtimme till Visby. Jag kör också det upplägget om jag ska köra kvällstrav, men det är sällsynt.

– Jag kör i Visby varje gång det tävlas där och det är grym skillnad att köra där på sommaren kontra hösten. Givetvis är det lättare konkurrens på ön, men det är aldrig lätt att vinna ett travlopp det ska man ha med sig.

Det pratas väl om Örebrotravet numera och det har varit ett uppsving sedan nye vd:n Robin Thörn tog över i augusti. Petter håller med om det påståendet och tycker nu att prio ett borde vara att utveckla anläggningen och se framåt. Kvinnersta-projektet är ett minne blott och nu är det bestämt att Örebrotravet ska ligga där det ligger.

– Jag tycker många hästar från regionen går bra och vi attackerar på bred front. Robin försöker ändra attityden på hur folk ser på Örebrotravet och går helhjärtat in för sitt nya uppdrag. Jag hoppas att han orkar, för han har gått ut i hårt tempo minst sagt.

Tävlingsbanan är inte lika lös som tidigare, då den ofta fick kritik. Sedan våren förra året är den klart bättre och numera snackar ingen i travsverige negativt om banunderlaget.

– Det som kan förbättras är stallarna och träningsmöjligheterna. En sandbana skulle jag önska, men jag tycker det blåser positiva vindar runt banan och är nöjd över att vara travtränare i Örebro, avslutar Petter.

MÅRTEN ERIKSSON