Därför spelar valet mellan Trump och Biden roll för dig – så påverkas Sverige

Vem som blir president i USA spelar inte bara roll för amerikaner, utan även för svenskar.

Synen på handelspolitik, andra länder, avtal, tullar och samarbeten över gränserna skiljer Trump och Biden åt.

– Trump vill ha ett "America first", medan Biden vill ha ett ”America in the world”, säger Magnus Lodefalk, docent och forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet och forskningsinstitutet Ratio.