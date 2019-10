Därför törs man inte skildra klimatkrisen: ”Lättare för människan att föreställa sig jordens undergång än en annan typ av civilisation”

Han vill inte kalla sig klimataktivist, det vore att nedvärdera titeln. Däremot är Örebroförfattaren Markus Lutteman klimatengagerad. Hittills har han varit inne på klimatkrisen och dess konsekvenser i två av sina böcker. I ”Floden” har klimatkrisens konsekvenser tagit sig ända in i dödsriket där torkan skapar förvirring hos de döda. Och i ”Blodmåne” som handlar om utrotningen av djur, i det här fallet noshörningar.

– Det är de två existentiella hoten vid står inför, dels håller vi på att ge jorden feber och dels tar vi död på så otroligt många djur- och växtarter att det drabbar hela ekosystemet.

Man behöver passa sig för att skylta med att boken handlar om klimatkrisen

Om detta skriver han återkommande journalistiska artiklar åt klimatorganisationen ”We don´t have time”. Men än så länge har klimatkrisen varit perifer i hans författande.

– Jag letar fortfarande efter ett bra sätt att skildra det på. När man läser skönlitterärt vill man ha en flykt från verkligheten och bli underhållen. Då tror jag att man behöver passa sig för att skylta med att boken handlar om klimatkrisen.

Men han vet vilken fråga boken kommer att behandla.

– Att människan gör valet att köra rakt mot stupet, det är superspännande. Jag skulle vilja förmedla bilden av varför vi valde att hamna här, varför vi inte ändrar kurs trots alternativen.

Om kulturens roll är att ta tempen på samhället så säger det något att den varit så dålig på klimatkrisen

Det är frågan han återkommer till själv: Vad ska vi säga till våra barn när de frågar hur vi kunde välja den framtiden vi är på väg emot nu?

– Historieböckerna kommer vara fullständigt skoningslösa när de ska skildra oss och vår tid.

Än så länge tycks den här frågan ha gått kulturen mer eller mindre förbi.

– Om kulturens roll – ibland i alla fall – är att ta tempen på samhället så säger det något att den varit så dålig på klimatkrisen. Om inte ens kulturen fångat upp det här är det kanske inte så konstigt att det gått oss alla förbi. På individuell nivå kan vi läsa jättemånga skildringar om människans inre destruktivitet men nu när det gäller alla så kommer inget gensvar från kulturens håll.

Många gånger får klimatrörelsen, och även författare som skriver om klimatkrisen, kritik för att de blir för alarmistiska.

Hur ser du på risken att budskapet blir för dystert, att det skapar en känsla av uppgivenhet?

– Den balansen är superviktig, det är så otroligt svårt att leva i en värld utan hopp, säger Markus som ändå bekymrar sig över ängsligheten över att säga det som det är.

– Hade det här varit 1939 och Hitlers trupper hade börjat marschera så hade inte journalisterna eller forskarna tonat ner det och sagt saker som att ”nazisterna vänder nog snart” eller ”de verkar inte ha så mycket vapen”. Man hade gett en korrekt beskrivning av faran så att folk på bästa sätt kan bemöta den.

Det är på samma sätt som deckargenren förhåller sig till polisyrket – inte särskilt väl

Han tror att svårigheterna med den kris vi ställs inför den här gången är att det inte finns någon yttre fiende att förena folket emot.

– Allt står på spel men det är svårt att hantera att det är vi själva som är fienden. De flesta av oss tycker inte att vi är några dumma människor, vi är inte koncentrationslägervakter. Men det är våra vardagliga handlingar som leder åt fel håll hela tiden, säger han och anspelar på den senaste tidens debatt om skolmaten i Örebro som initierades av Karolina Wallström (L):

– ”Klimatfrågan är superviktig men min son behöver faktiskt få käka hamburgare i skolan”.

Hur ska man förhålla sig till sanning och fakta när man skriver fiktion om klimatförändringar och klimatkrisen?

– Jag tror att det behöver vara hyfsat tydligt gentemot läsarna, säger Markus och tar den amerikanska katastroffilmen ”The day after tomorrow” som exempel.

– I filmen bildas en massiv istid på bara några timmar. Publiken fattar nog att sådär kommer det inte bli, men det skapar en känsla om att det här blir inte så kul. Det är på samma sätt som deckargenren förhåller sig till polisyrket – inte särskilt väl.

Han skulle själv inte ha något emot att läsa en roman som handlar om översvämningar i Sverige trots att det kanske inte kommer bli så just här, utan är ett troligare scenario i Miami eller New Orleans. Risken finns dock att den som ger sig på detta skulle bli avfärdad med att det är hittepå.

– Skriver man en roman om det här temat så tror jag att man gör det för att man har något att säga. Jag skulle vara noga med fakta, lite som i ”Blodmåne” där karaktärerna var påhittade men där jag var extremt noga med att det jag skrev om noshörningarna och om handeln var på riktigt.

En underhållningsroman som skildrar ett annat slags liv där vi inte kör jorden i botten

Själv läser Markus Lutteman mest fackböcker om klimatkrisen. Men han har koll på en del andra författare som varit inne på ämnet, bland annat Lars Wilderäng som har skrivit om vad som händer om vi plötsligt en dag inte har el längre.

Passar ett ämne som klimatkrisen inte in i den här sortens lättsammare litteratur?

– Jo, jag tror att det passar bra, det går att smyga in kunskap där. Och det är egentligen sådant jag själv gillar allra mest – underhållningsböcker som samtidigt ger känslan av att man har lärt sig något.

Måste det vara dystopier eller skulle det också fungera med en utopi?

– Definitivt! Sådana böcker är viktiga, en underhållningsroman som skildrar ett annat slags liv där vi inte kör jorden i botten skulle vara skitspännande att läsa. Men det är inte det lättaste, jag hörde en klimatforskare som nyligen sa att det är mycket lättare för människan att föreställa sig jordens undergång än en annan typ av civilisation – så inkörda är vi i det här sättet att leva.

Markus bästa klimatböcker:

► ”Antropocen – En essä om människans tidsålder” av Sverker Sörlin

– Boken är en reflektion över den här tiden vi lever i och som vi själva skapat, antropocen betyder att vi lever i människans tidsålder.

► ”The road” av Cormac McCarthy

– Det är en postapokalyptisk bok där något har hänt som ödelagt civilisationen. Den här resan utan mål som huvudpersonerna gör är en väldigt fin kärleksskildring, trots hopplösheten i boken. Om hur vi måste försöka överleva och ta hand om nära och kära så gott vi kan.

► ”Den obeboeliga planeten” av David Wallace Wells

– Det som gör den här boken så genial är att den beskriver hur det kommer att bli att leva på planeten. Dels om vi fortsätter som vi gör nu, vilket skulle få så fruktansvärda konsekvenser att det nästan inte går att föreställa sig, men också utifrån hur jävla illa det blir om vi når 2-graders målet. Det här målet har alltid setts som ett absolut katastrofscenario men är numera vår bästa chans, säger Markus Lutteman och läser inledningen högt:

”It´s worse, much worse than you think”.

► ”Vi är vad vi köper – konsumtionskulturen är här för att stanna” av Jacob Östberg och Katarina Graffman

– Den här boken handlar om den här konsumtionskulturen vi lever i, världen vi skapat där den vinner som har mest prylar.

► ”Requiem for a Species – Why we resist the truth about climate change” av Clive Hamilton

– Boken är en reflektion över varför vi valde att inte göra något när vi hade chansen, varför vi har så svårt att hantera sanningen.

► ”The sixth extinction” av Elizabeth Kolbert

– Jorden har gått igenom fem massutrotningar orsakade av olika saker, bland annat asteroiden som dödade dinosaurierna. Den här, som vi går igenom nu, är den första som helt skapats av människan.

► ”Binas historia” av Maja Lunde

– Det här blev en säljsuccé i Norge och det är ju en klimatbok så Maja Lunde har verkligen hittat en väg in i genren. Hon har gjort det smart, man får följa biodlare under tre epoker: 1800-talet, i dag och så en framtidsversion där människor under slavliknande förhållanden tvingas pollinera äppelträd i Kina.