Därför tror Kif Örebro på ny elitlicens – trots negativt kapital: "Gjort ett jättejobb"

Kif Örebros budget för 2019 var "avsevärt stramare än någonsin tidigare", som de själva uttrycker det.

Inför återkomsten i damallsvenskan berättade klubben om hur de 2017 började dra i handbromsen, för en ekonomi som skenat iväg.

Trots kraftiga besparingar gick klubben in i säsongen med ett negativt kapital på 1,5 miljoner kronor.

Nu är frågan om klubben kommer få elitlicens för kommande säsong. Kif Örebro har fått en handlingsplan godkänd av SvFF och säger sig på sin hemsida vara utan obetalda skulder.

Därmed tror klubben att de kan beviljas elitlicensen trots det negativa kapitalet.

– Vi kan konstatera att vi betalat skatter, löner, leverantörer per den 31 augusti i år, vilket innebär att vi i och med det – i kombination med vår handlingsplan hos SvFF – bör beviljas elitlicens för 2020 också. Vi får förhoppningsvis det beskedet snart, säger Björn Andersson, klubbchef i Kif Örebro, till hemsidan.

Enligt handlingsplanen ska det egna kapitalet vara på minst noll, den 31 augusti 2020.

Än är det för tidigt att säga hur ekonomin gått 2019. Men klubben ser redan nu åt vilket håll det lutar.

– Det beror på hur pass väl vi får in intäkter under sista kvartalet, men att vi kommer gå plus ser vi redan nu. Vi vill dock inte spekulera externt mer i detalj vad gäller resultatet för helåret, men utsikten är positiv, säger Björn Andersson.

– Lugnt är det inte, men ekonomin i KIF ser bättre ut än på många år. Vi har gjort ett jättejobb med klubbens ekonomi och är inne på en välbehövlig ekonomisk resa, säger ordförande Fredrik Stengarn.