Därför valde ÖSK bort BK Forward-talangen – Kjäll: "Ett aktivt val"

I onsdags blev 19-årige BK Forward-talangen Adnan Catic klar för ÖSK:s allsvenska konkurrent AFC Eskilstuna. Catic blev då en i raden spelare från Trängens IP som har gått vidare till klubbar i högre divisioner utan att spela för stans allsvenska klubb, ÖSK.

ÖSK-managern Axel Kjäll har haft full koll på Catics framfart i division 1 norra. Kjäll har till och med "spionerat" på tonåringen under Forwards träningar.

– Jag tror inte ens att Forward visste att jag var där, ler Axel Kjäll.

– Vi har tittat på honom och har sett honom under några matcher. Han är född 2000, han var inte ordinarie i början av säsongen men har kommit in och gjort några riktigt bra matcher. Så som jag har värderat det är att vi har Arvid Brorsson som är född 1999, vi har Helmer Andersson som är född 2001 och vi har Niclas Bergmark som är född 2002.

Det handlar alltså om att ge de unga mittbackar som redan finns i klubben speltid och möjlighet att realisera sin potential.

– Adnan är en jätteduktig spelare men just nu har jag gjort bedömningen att vi har Brorsson som börjar bli en etablerad spelare och Niclas och Helmer i den kategorin av yngre mittbackar. Så just nu vill vi satsa på Helmer och Niclas som kommer från vår egen akademi, som båda är landslagsspelare i sin ålder och som är grymma karaktärer.

– Det har varit ett aktivt val och jag har vetat om att det har funnits intresse från AFC men vi är väldigt nöjda med de yngre mittbackar som vi har.

Har det varit aktuellt att bjuda in honom på provträning?

– Nej, det är en spelare som finns på så nära håll att jag har gjort bedömningen och jag har faktiskt sett honom under en träning, jag tror inte att Forward visste om att jag var där, och jag har sett honom i två eller tre matcher som han har spelat på slutet. Jag tycker att han framförallt gjorde en jättebra match i derbyt mot Karlslund. Han har vi bra koll på och jag förstår att det finns intresse för honom från klubbar högre upp.

Axel Kjäll hyllar BK Forwards talangverksamhet som har producerat flera elitspelare som Jiloan Hamad och landslagsspelaren Jimmy Durmaz.

– Det är en fjäder i hatten för Forward som nu har fostrat en duktig spelare.

ÖSK har under de senaste säsongerna hämtat in Simon Amin från Karlslunds IF och Daniel Björkman. Axel Kjäll har koll på talangerna i länet. Förutom Adnan Catic är det en annan mittback i Karlslund som har imponerat på honom när han har scoutat talanger.

– Adam Björk i Karlslund gillar jag skarpt. I Rynninge finns det kanske ingen som sticker ut sådär även om de har Pontus Hatula som är född 2002. Jag tycker att Adnan Catic och Adam Björk är de mest spännande unga spelarna. Sedan tycker jag att Kevin Johansson i Forward har gjort det bra. Han är född 1998 och kommer från vår akademi.