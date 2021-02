Därför väljer Degerfors senaste nyförvärv att bo i Örebro: ”Agenten sa att det är bättre …”

Det var direkt in i hetluften för Abdelrahman Saidi, 21.

Så sent som för elva dagar sedan spelade han det som visade sig bli sista matchen med moderklubben Norrby, och tidigt på måndag morgon körde Saidi upp till Degerfors för att skriva på ett treårskontrakt med klubben. På tisdagen hoppade den offensive mittfältaren in och ersatte Sargon Abraham under de sista 20 minuterna av träningsmatchen borta mot IFK Göteborg.

– Det var … inte så kul. Vi ledde med 2–0 och så kom vi in och det blev 2–2. Men det gick väl helt okej för mig, skulle jag ändå säga. Vi som kom in skapade några halvlägen, säger Saidi som framhöll att varken uppladdningen eller kylan (fem minusgrader och isande västkustvindar) var till hans fördel.

– Det var en tuff dag i går. Jag åkte hemifrån vid fem på morgonen och sedan tränade jag direkt, hann knappt äta. Och så i dag – buss igen, ganska långt. Det var inte direkt en 100-procentig uppladdning. Och det var verkligen jättekallt, framför allt om tårna. Man kände dem knappt.

Efter matchen fick han och de andra fem inhopparna dessutom stanna kvar på planen och köra ruscher i en kvart.

– Det var också riktigt jobbigt, kallt om öronen och allt, säger Saidi och ruskar på huvudet.

Desto roligare tycker han förstås det är att få chansen hos en allsvensk nykomling. Saidi gjorde 17 superettamatcher redan som 17-åring, och har 21 år gammal hunnit med 95 – och 16 mål. Plus en juniorlandskamp.

– Det blir riktigt kul att prova något nytt. Jag har varit i Norrby hela mitt liv, och det är dags att testa något annat. Jag hoppas och tror på ett riktigt bra år. Vi spelar bra fotboll och jag tror att jag kommer passa in, säger han.

Att bo i Degerfors är däremot inte något som Boråskillen Saidi tänker testa. Han har i stället skaffat sig en lägenhet i Örebro, precis som Degerforsspelare som Victor Edvardsen, Isamel Diawara, Villiam Dahlström och Jeffrey Gal.

– Vi är ett gäng som pendlar, det är två bilar som kör till varje träning. Det blir bra. Agenten (Andreas Karlsson) sa att det är bättre att bo i Örebro. Det är en större stad och mer att göra när det inte är träning, och så har jag en av mina bästa kompisar (ÖSK:s målvakt Mergim Krasniqi) där också, så vi kommer nog umgås en hel del, säger Saidi.

Degerforstränaren Tobias Solberg var nöjd med Saidis debut, även om han var inne på planen på båda baklängesmålen.

– Jag tycker att han gjorde det jättebra i sitt inhopp, visade goda intentioner. Vi har följt honom i Norrby och han kan egentligen spela i alla de offensiva rollerna och kanske på ett centralt mittfält också. Han är mångsidig, har en god fot och en bra spelförståelse, säger Solberg.

Saidi blev femte nyförvärvet i Degerfors inför allsvenskan 2021. Av allt att döma ska minst ett namn till in. Förmodligen en försvarare.

– Om man tittar rent numerärt så har vi just nu 18 utespelare i truppen, och det är lite tunt. Vi tittar på någon i de bakre regionerna, endera för kanten eller en mittback. Men vi är inte desperata, utan ska hitta rätt spelare för att plocka in något, säger Solberg.

Transferfönstret stänger inte förrän den 31 mars.