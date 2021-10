Därför var hatet mot Abba så stort i Sverige: "Vågade inte prata om att jag spelade med gruppen"

Vi blev nog lika överrumplade allihopa. Det där som aldrig skulle hända hade hänt. Abba hade återförenats. Dessutom kunde vi lyssna på två nya låtar. Och biljetter fanns att köpa till kommande konserter. Beskedet slog verkligen ned som en bomb den där torsdagskvällen för en dryg månad sedan. Inom en halvtimme hade alla världens största medier och tv-kanaler nyheten i topp. Brittiska tv-kanaler bröt till och med sina sändningar för att berätta att Abba är tillbaka. I Australien var befolkningen i ett glädjerus. Där var också Abba störst när det en gång begav sig.

Jag minns Abbas vinst i Eurovision song contest 1974 så tydligt. Gruppen stod för något nytt och hade kläder och skor som vi aldrig sett förr på en schlagerscen. Genombrottet kom när den alternativa proggmusiken hade sin stora era. Visst var Abba stora i Sverige men det fanns samtidigt ett Abba-hat. Gruppen stod för glitter, glamour och framgång och tjänade massor av pengar. Det var inte rumsrent i alla kretsar och många lyssnade därför på Abba i smyg. Det är nog svårt för yngre generationer att förstå hur polariserat Sverige var på den tiden när det gällde musik.

När jag jobbade som reporter försökte jag i många år att få en intervju med någon av medlemmarna i Abba. Jag lyckades aldrig. Däremot fick jag möta Rutger Gunnarsson, Abbas basist, som spelade på alla gruppens skivor och också var med på samtliga världsturnéer. Vi besökte Rutger ett par timmar i hans vindsvåning i Stockholm. På väggen hängde guldskivor och en trappa upp fanns en liten studio där han skrev arrangemang till stora artister som Celine Dion och Elton John.

Rutger, som dog 2015, beskrev ingående hur stort hatet mot Abba var på 70-talet. Såväl i musikkretsar som hos många svenskar. Något som även påverkade honom och hans familj."Jag vågade inte prata om att jag spelade med Abba". När han skulle åka ut på världsturné sa han till grannarna att han skulle åka på semester. Ute på de stora arenorna runt om i världen var det annorlunda. Abba-hysterin var total och listettorna avlöste varandra i England och Australien.

Proggeran tog slut och det glada 80-talet tog vid och det blev inte lika fult att lyckas och tjäna pengar längre. Med tiden fick Abba en återupprättelse i Sverige och nu är nog en övervägande del av svenskarna stolta över att en av världens största grupper genom tiderna faktiskt är svensk. Intresset för de nya låtarna visar också att Abba har en plats i musikvärlden även 40 år efter att bandet splittrades. På Spotify har de två nya låtarna “Don´t shut me down” och "I still have faith in you” redan laddats ned 35 miljoner gånger.