De föreslås ta över efter Per-Åke Sörman – delar på topprollen i kommunen: ”Tror att de kompletterar varandra”

Nu har Centerpartiets kretsstyrelse i Örebro kommit med förslag på efterträdare till Per-Åke Sörman (C), som avgår från sin post i kommunstyrelsen den 9 oktober i år. Nominerade är Linda Larsson (C) och Jimmy Nordengren (C), som kommer att dela på kommunalrådsposten om förslaget går igenom.

– Vi tror att Linda och Jimmy kompletterar varandra, och därför vill vi att de ska dela på rollen. De har olika erfarenheter. Linda har länge haft kommunalpolitiska uppdrag, och Jimmy har haft flera ledarbefattningar inom skolan och politiska uppdrag som bolagsordförande. Dessutom trivs de bra med att jobba ihop, säger Maria Comstedt (C), ordförande för kretsstyrelsen.

Den 22 juli hade kretsstyrelsen möte där de landade i förslaget. Ingenting är dock bestämt ännu. Nu ska styrelsen träffa Centerpartiets fullmäktigegrupp, vilken fattar det slutgiltiga beslutet. Förhoppningsvis är processen klar senast vecka 33, och sedan väljs efterträdaren formellt på nästa fullmäktigesammanträde den 23 september.

– Ingenting säger egentligen emot att förslaget skulle gå igenom, vi har gjort ett gediget arbete. Det enda som skulle kunna ställa till det är att vi nominerar två personer att dela posten. Det blir en del pyssel med detaljerna, säger Maria Comstedt.

I kommunstyrelsen har Per-Åke Sörman suttit som vice ordförande och som ordförande i utskottet för hållbar utveckling. Detaljer kring hur arbetet ska delas upp mellan de två föreslagna efterträdarna är ännu inte bestämda.

Processen för att välja kommunalrådet har varit förenklad – då valet sker mitt i mandatperioden. Fullmäktigegruppen har nominerat ett antal centerpartister som redan sitter i fullmäktige. Därefter har kretsstyrelsen kommit fram till sitt förslag, som nu går tillbaka till förstnämnda grupp.

– Det här blir ett fyllnadsval, och vi har velat välja någon som redan är insatt i arbetet, säger Maria Comstedt och fortsätter:

– Sedan har vi tittat på en rad punkter utifrån fullmäktigegruppens nomineringar. Förkunskaper, ödmjukhet, tillit, transparens, mod, tydlighet, prestigelöshet, samarbetsförmåga och inkluderande ledarskap.

Centerpartiet önskar bli klar med processen snarast möjligt – så att den eller de som efterträder Per-Åke Sörman kan sätta sig in uppdraget redan den 17 augusti, då budgetarbetet drar igång i Rådhuset i Örebro.

Om Per-Åke Sörmans (C) avgång

► Tidigare i juli meddelade Centerpartiet i Örebro att Per-Åke Sörman tvingas avgå, eftersom kretsstyrelsen saknar förtroende för honom.

► Sörman har suttit som vice ordförande i kommunledningsgruppen, och varit ordförande i utskottet för hållbar utveckling.

► Den 23 september väljs officiellt hans efterträdare under ett fullmäktigesammanträde. Den 9 oktober avslutar han sitt uppdrag.

► Han fortsätter sitt uppdrag som ordförande i landsbygdsnämnden.