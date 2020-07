De hjälpte till att fixa en digital funkisfestival:”Det är kul att göra aktiviteter tillsammans trots att man inte ser varandra”

Förra året anordnade Örebro kommun för första gången Funkis Sommarfestival i Brunnsparken. En gratisfestival för personer med fysisk eller psykisk funktionsvariation. En festival som även var planerad för i år. Men när coronapandemin bröt ut var arrangörerna tvungna att tänka om.

Göran Andersson, enhetschef för Förvaltningen för sociala insatser i Örebro kommun, tyckte såklart att det var tråkigt att festivalen inte gick att genomföra i samma skala som förra året, men är ändå nöjd över lösningen.

– Vi valde att streama festivalen istället. Nu har vi gjort det i fyra omgångar och det har varit mycket uppskattat. Varje avsnitt är mellan en halvtimme och en timme långt och finns att se på Youtube, säger Göran Andersson.

Två personer som var med i Brunnsparken förra året är Niklas Lindblom och Harout Artin. I år tog de det ett steg längre och var med och hjälpte till att genomföra festivalen. De tycker, precis som Göran Andersson, att det var tråkigt att festivalen inte kunde hållas utomhus, mest för den sociala delens skull. Men de är ändå glada och stolta över vad de lyckades åstadkomma.

– Det har varit roligt att hjälpa till med festivalen. Sedan är det kul att man kan gå in och kolla på den om och om igen efteråt. Det hade inte varit möjligt om den blev som förra året, säger Niklas Lindblom.

Förutom musik från artisterna Boris René, Freddie Liljegren och Linda Bengtzing, erbjöds även tips om aktiviteter som man kan göra under coronatiderna. De som satt hemma och kollade på festivalen kunde också delta med fysiska aktiviteter som visades upp under programmen.

– Jag var med på streamen och dansade för de som kollade på. Förhoppningsvis var det många som var med och dansade hemma. Det är kul att tänka att man kan göra aktiviteter tillsammans trots att man inte ser varandra, säger Harout Artin.

Även Niklas Lindblom skulle ha varit med på streamen, men han var tyvärr sjuk.

– Tack och lov var det inte corona. Men eftersom det är speciella tider måste man vara extra försiktig, säger han.

Precis som för alla andra har våren varit annorlunda för Niclas Lindblom och Harout Artin. Många av deras aktiviteter och planer har ställts in och de har varit tvungna att anpassa sin vardag efter viruset. Men trots att de tycker att våren har varit lite tråkig tar de virussituationen med gott mod.

– Det är så läget ser ut nu. Vi är inte oroliga, följer man riktlinjerna och är noggrann ska det nog gå bra, säger Niklas Lindblom.

För Harout Artin har något av det tråkigaste varit att han inte kunna gå nära andra och träffa folk på samma sätt som innan.

– Det är jobbigt att alltid behöva tänka på det. Men man kan ju gå runt det och hitta andra sätt att umgås. Som vår festival, säger han.

Festivalen blev dessutom en succé. Förra året kom ungefär 2000 personer till Funkisfestivalen. I år har dock det första programmet över 2000 visningar på Youtube och de andra tre ligger någonstans runt 300 och 1500 visningar. Festivalen är dessutom inte över än. Nya program planeras till augusti. Men vilka artister som kommer medverka vill duon inte avslöja än.

– Det får ni se längre fram, säger Harout Artin och ler.

Tills dess har Niklas Lindblom ett meddelande till alla som är innesittande, eller på något annat sätt lider av coronapandemin.

– Gå in på Youtube och kolla på festivalen, lyssna på låten "leva livet" som vi spelade in under förra årets festival. Tänk också på att alla är lika värda och ta hand om varandra.