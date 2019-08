De kastar sig ur ett plan för nöjes skull: ”Sådant adrenalinpåslag”

– Hjärnan måste hantera hur man rör sig i luften, säger Edvin Bengtsson på Örebro fallskärmsklubb.

“Welcome to Ultra 2019” står det på en träskylt vid entrén.

Det är fjärde året som fallskärmslägret Ultra Boogie hålls av Örebro fallskärmsklubb. Under en vecka campar, umgås och hoppar ett 70-tal fallskärmshoppare tillsammans.

Tidigare i somras skakades fallskärms-Sverige av den allvarliga olyckan i Umeå. Men det är ingenting som påverkat festivaldeltagandet i år, menar Edvin Bengtsson på Örebro fallskärmsklubb.

– Det har legat ganska still, det är alltid olika från år till år.

– Det är sådan gemenskap här. Man har folk runt omkring sig hela tiden, säger han.

Edvin Bengtsson hoppade första gången i samband med sin student 2007, och tog några år efter det flera kurser.

– I början är det mycket adrenalinpåslag och svårt att kontrollera sin kropp. Människan har utvecklat ett förhållande till marken, så hjärnan måste hantera hur man rör sig i luften, säger Edvin Bengtsson som nu har gjort tusentals med hopp.

Hoppsäsongen i Sverige är mellan april och oktober. Då kan man hoppa här varje helg och på tisdagar.

En av dem som ska göra det för första gången är Adam Arnesson Cronhamre. Han har fått ett så kallat tandemhopp i studentpresent, ett hopp där man sitter fast på magen och hoppar med en utbildad instruktör.

– Det var nervösare när jag åkte hit. Jag har inte gjort något på den här nivån, säger han medan instruktören Pontus Åkerberg ser till att overallen sitter som den ska.

– Jag tycker det ska bli kul, som förälder är man aningen nervös, säger pappan Peter Arnesson Gyld.

Ett par högtalare ropar “Start heading out to the loading area”.

Engelska behövs då det är många internationella besökare på plats.

– Alla samlas under Ultra Boogie, festar och hoppar på en liten yta. Det är som en musikfestival fast utan konserter och för fallskärmshoppare, säger Priya Handa från London.

För att hoppa ensam krävs en gedigen utbildning. Men för ett tandemhopp räcker det med den 15 minuters genomgång man får innan.

– Man bör vara fullt frisk och ha normal rörlighet i kroppen. Annars är alla välkomna, säger Edvin Bengtsson.

Propellrarna från det silvriga flyget man hoppar ifrån hörs någon gång i timmen när den hämtar folk för nya hopp.

Hur jobbar ni med klimataspekten av det hela?

– Det är väldigt mycket fokus på miljön. Förbundet har till exempel en miljöpolicy där man klimatkompenserar fyra kronor för varje hopp, säger Edvin Bengtsson och fortsätter:

– Vi var själva ute och städade Stadsparken igår.

Ovanför landningsplatsen cirkulerar fallskärmarna yrt under solen. Till slut glider de in på det gröna fält som är segelklubbens landningsbana.

Adam Arnesson har precis hoppat från 4000 meters höjd.

– Det kändes asbra. Men jag skulle inte göra det igen, inte nu i alla fall. Jag behöver komma ner på jorden först, säger han om sitt hopp.

