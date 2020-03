De satsar på en större leksaksaffär - öppnar under fredagen: ”Målet är att bli en av länets bästa”

Många har gått förbi och ryckt i handtaget men vänt på klacken när de har sett skylten "öppnar inom kort". Det handlar om Leksaksaffären i Hallsberg som har flyttat från Västra Storgatan till Tegelgatan 1. Ägarna Fredrik och Annika Svensson har sedan februari haft fullt upp med att få ordning i den nya lokalen. Hyllorna är välfyllda med leksaker.

– Vi är klara. Jag har längtat så. Tanken var att vi skulle ha en stor invigning med hoppborg och tävlingar, men det får vi skjuta upp på grund av corona. Det är inte lämpligt i dessa tider, säger Annika.

De öppnar butiken fredagen den 20 mars. Den nya lokalen är ljus och mer rymlig än den förra och har en mycket bättre planlösning. Den är på totalt 450 kvadratmeter.

– Men vi utnyttjar bara 300 till att börja med. Vi får se hur det går för oss. Om det går bra kommer vi att utöka verksamheten kanske redan efter jul, säger Fredrik.

Extrautrymmet används tillfälligt som förvaring för tomma kartonger och annat. Något lager behöver de inte ha där. De har redan ett på 1000 kvadratmeter i en helt annan fastighet. De började sin verksamhet för sex år sedan genom att starta en webbshop med leksaker och den är själva navet i deras företag. Parallellt med webbshoppen driver de butiken.

– Vi skulle inte våga göra den här stora satsningen om vi inte hade webbshoppen. För oss går det bra och vi har lyckats hålla oss på samma nivå hela tiden. Förut gick vi plus, minus, noll med butiken. Nu vill vi ändra på det och därför har vi skaffat oss en större lokal. Vi hoppas att fler besöker leksaksaffären i Hallsberg. Vi är de enda på orten och många vill handla lokalt. Av erfarenhet vet vi att det även kommer folk utifrån, säger Fredrik.

De satsar ordentligt och på kända märken. Det ska finnas något för alla åldrar.

– Vi kör all in. Vi har ett brett sortiment och vi vill även sticka ut. Därför har vi bland annat köpt in radiostyrt, exklusivt lego, exklusiva barbiedockor och vi kommer att ha Märklintåg och planerar att beställa hem byggmodeller som flygplan och bilar, säger Fredrik.

Annika fyller i.

– Det finns en tanke bakom varje produkt och varför vi har valt dem.

Båda är eniga om att sikta högt.

– Målet är att bli en av länets största och bästa leksaksaffär, säger Fredrik.

FAKTA OM "LEKSAKSAFFÄREN"

►2014 Det var slumpen som gjorde att Fredrik startade en nätbutik med leksaker. Till en början försökte han och frun Annika gå med i en leksakskedja, men de fick nej. Därför startade de eget, en webbutik. Fredrik hyrde en lokal på 20 kvadratmeter. Den fungerade mest som en lagerlokal men det kom ändå dit någon kund per dag.

►2015 Den 1 april var det premiär för Fredrik och Annikas första riktiga butik i centrala Hallsberg på Västra Storgatan.

►2016 Annika slutade som lärare och började arbeta heltid i butiken.

►2018 Personalstyrkan utökades med en person.

►2019 Ytterligare en person anställdes.

►2020 Fredrik och Annika satsar på en större butik och ett bredare sortiment.