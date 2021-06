De startar klädmärke som ska lyfta psykisk ohälsa: ”Syftet med klädmärket är viktigare än vinsten”

Fanny Andersson, Sandra Blomberg och Alva Galmén har startat klädmärket Enough. För att både lyfta ämnet psykisk ohälsa till diskussion som för att kunna donera pengar till direkta insatser via en hjälporganisation.

– Syftet med vårt klädmärke, att motverka psykisk ohälsa, är viktigare än den ekonomiska vinsten vi gör, säger Fanny.

– Psykisk ohälsa är utbrett och vi har märkt att många unga människor mår extra mentalt dåligt nu under pandemin, säger Sandra.