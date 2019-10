De valde Örebro i stället för att lägga ner – och på fredag blir det fest!

Artist: Roseph (Josef O'Leary , Gabriel Henricson, David Engquist, Erik Lyding)

Titel: Artificial Heartbreak

Genre: Pop med influenser av soul och blues

Om låten: Den har funnits med sedan början, men släpps nu som inspelad på alla musikströmningstjänster. Texten beskriver raseri och besvikelse efter ett misslyckat förhållande och hur det kan bryta ner en människa.

Releasefest: Låtsläppet firas med en stor releasekonsert i Konserthusets foajé fredag 25 oktober. Under kvällen medverkar också andra lokala gäster, som en kör från Musikhögskolan och Tiger And The Trees. Evenemanget är öppet för allmänheten.

► I artikelserien Lokala släpp samlar vi kreativa uttryck från upphovspersoner med koppling till Örebro län. Har du också gett ut en bok, musik eller film av egen kraft och vill berätta om det på na.se - fyll i formuläret här.