De vill skapa sportlovets största folksamling i Örebro – Men bara din siluett är välkommen

I vanliga fall är sportloven mättade med aktiviteter. Så blir det inte i år. Men Örebro konsthall har hittat en lösning för att hantera den uteblivna gemenskapen.

– De nya regler som limiterar oss har tvingat oss att hitta nya kreativa sätt att leva våra liv så bra vi kan, säger konstnären Cecilia Jansson, i ett pressmeddelande.

Hon kommer under veckan lede arbetet med konsthallens installation, ”I mellanrummet”. Och nu efterfrågar de siluetter. För att delta ska man rita av sin kropp, skalenligt, på ett papper och sedan göra en svartvit teckning eller text inuti siluetten.

– Istället för att ha ett vitt fyrkantigt papper som yttre gräns för vår konst, vill jag att vi ska använda våra siluetter som gräns. Genom att använda kroppens ytterlinje som gräns blir den en symbol för de regler vi måste förhålla oss till i samhället. Vad kan man rita inuti en kropp? Vad blir det för teckning jämfört med ett fyrkantigt papper, frågar sig Cecilia Jansson.

Siluetterna kommer att placeras i Konsthallens fönster och kunna ses på plats och digitalt under hela sportlovsveckan.

– Detta är ingen tävling! Jag vill bara på ett kreativt sätt dokumentera och samla in individuella tankar och tolkningar av den ovanliga tid vi upplever just nu, säger Cecilia Jansson som också kommer att ha med sig teckningar från hennes tidigare workshopar, dels på Kävesta folkhögskola och dels på Peggy Guggenheim collection i Venedig.

Installationen bjuder in alla åldrar att delta, men endast en teckning per person.

Fakta: Mer konst på sportlovet

► Workshop med Open Art

Open Art fortsätter att samla in bidrag till verket ”Ringar på vattnet” som kommer att visas under Open Art sommaren 2022. Det här är ett gemensamt verk som skapas av folket, var och en som vill delta. Under sportlovsveckan livesänder de workshopen där deltagarna får instruktioner och inspiration om hur de kan skapa sin egen ring och på så vis vara en del av konstverket. Slutresultatet beskrivs som ett verk gjort av ett hav av ringar.

Livesändningarna sker via Instagram och Facebook, exakta tider går att hitta via Open Arts mediekanaler.

► Samtidskonst på Galleri Nord

Till helgen är det vernissage på Galleri Nord för en utställning med Yvonne Nimar och Emma Larsson. Yvonne Nimar har visat konst på Galleri Nord flera gånger genom åren, hon gör skulpturer i stengodslera, sten och glas.

Men det här är första tillfället att se Emma Larssons expressiva akvarellmålningar på galleriet.

”Emma är en nya tidens konstnär med framgångsrika, utsålda internationella utställningar och över 140 000 följare i sociala medier. Hon kallar sig för Zebrakadebra och gör just nu karriär i den internationella konstvärlden, en framgångssaga som bara har börjat.” skriver Galleri Nord om hennes konstnärskap.