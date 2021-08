De vill Socialdemokraterna i Örebro se i riksdagen inför valet: ”Karin är en alldeles utmärkt politiker ”

Karin Sundin är idag regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor i Örebro län och Denis Begic är sedan 2018 riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

– Karin har inte suttit i riksdagen den här mandatperioden men hon är en alldeles utmärkt politiker som tar sig an det hon ska göra. Och Denis har under sin mandatperiod innehaft uppdraget och gjort det med den äran under svåra omständigheter med en pandemi, kommenterar Jan Zetterqvist, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro.

Övriga namn som föreslås till riksdagslistan är bland annat Eva Eriksson, Jessica Ekerbring, Madelene Vikström, Ellen Leijen, Ismael Quttineh, Kenneth Handberg, Niclas Helander och Pell-Uno Larsson.

Regionlistan toppas av Joacim Carlsson och Carina Dahl.

Joacim Carlsson är idag vice ordförande i Region Örebro läns Servicenämnd samt ledamot i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Carina Dahl är idag bland annat ordförande i Beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering och sitter även hon i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Övriga namn som föreslås till regionlistan är bland annat Torgny Larsson, Azra Prepic, Erik Röjare, Fredrika Jacobsen, Viktor Tullgren, Alesia Goncharik, Farhan Mohammed, Saga Åkerström, Tommy Ahlberg och Irené Lejegren.

– Nu är det upp till distriktets valberedning att ta fram förslag till de listor som vi ska gå till val på i september 2022 där det ska vara en mix av socialdemokrater från hela länet och som har olika erfarenheter och kompetens, säger Jan Zetterqvist.

Senare i höst kommer Socialdemokraterna i Örebro läns förtroenderåd att besluta om hur de slutgiltiga listorna inför riksdags- och regionvalen kommer se ut.