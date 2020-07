De vinner Talangen live 2020: ”Vi körde mer rock men så kom Ronya och var punk”

När livescenerna stängdes ner på grund av coronarestriktioner tidigt i våras påbörjades flera initiativ för att fortsatt ge artisterna tid i rampljuset och för att fortsatt ge publiken musikunderhållning. Ett av de initiativen är musiktävlingen Talangen live 2020, en blinkning åt den anrika musiktävlingen Talangen som arrangerades i över 30 år i Brunnsparken.

Och nu har tävlingen avgjorts: Vinnarna är Crash the holiday som tävlade med låten ”Don´t let me drown”.

Bandet bildades för två år sedan men till en början var det bara Adrian Rehnberg, Adam Oksanen och Max Karlsson Oksanen.

– Sedan kom Ronya och då blev det lite mer seriöst.

Därefter har också Benito Skarp anslutit sig till bandet. I onsdags firade de ett år i denna nya konstellation med tårta och rep.

– Det har hänt mycket sedan de blev med i bandet, lite nya låtar och lite ny stil, säger Max Karlsson Oksanen.

– Vi tre körde lite mer rock men så kom Ronya och var punk, och Benito är också punk, så då fick vi möta dem halvvägs, säger Adam Oksanen.

Tidigare har de spelat på Kulturnatten och i årets omgång av Livekarusellen gick bandet till distriktsfinal. Under våren hade de flera spelningar inbokade, bland annat på Byggnads årsmöte och Företagsfesten i Kumla. Tyvärr ställdes dessa in på grund av corona.

– Men om två veckor ska vi spela på en ungdomsgrej vid badet i Östansjö, säger Adrian Rehnberg.

En spelning som de antar kommer att klara gränsen om folksamlingar på 50 personer.

– Jag tror inte att det finns fler ungdomar i Östansjö än så.

Ambitionen är att komma så långt som möjligt, och gärna att tjäna lite pengar på musiken.

Medlemmarna i bandet är Ronya Hakonsson, sång, Benito Skarp, bas, Adrian Rehnberg, gitarr, Adam Oksanen, bas, och Max Karlsson Oksanen, trummor,

Fakta: Talangen live 2020

Bland bidragen som skickades in valde en jury ut fem finalister. De fick spela in sina låtbidrag och under de senaste två veckorna har NA:s läsare kunnat rösta på sin favorit. Vinnaren utsågs till hälften av läsarnas röster och till hälften av juryns röster.

Priset är att få spela på Live at heart i höst samt vara förband åt något av Kulturaktiebolagets föreställningar i Örebro under 2021. Dessutom får bandet göra en digital konsert med See us live nu i sommar.

I jury satt Karin Wistrand, Tim Larsson, Sandra Bandick, Sofia Gustafsson, Jon Miljon och Björn Lycklig Wallgren.