Askersund borde följt normala regler för upphandling av brobygget

Replik Jag skriver dessa reflektioner efter att ha läst Johan Calais artikel i NA den 1 november.

Det är klädsamt att erkänna att något gått snett. Brobytet har gått snett. Artikeln ger inte många förtydligande. Slutpriset för en färdig bro redovisas inte. Inte ens ett sannolikt slutpris. Sex miljoner är den summa som kommunen redan har betalat till leverantören. Ingen del av beloppet har innehållits för fel och brister. Bron är inte färdig. Räcken, belysning och vatten saknas. Bron har mycket allvarliga fel och brister. Konstruktionsfel, funktionsfel och estetiska fel finns. Vem ska åtgärda? Vem ska betala? När blir bron färdig? Finns någon liknande bro byggd någonstans? Besökte någon från förvaltningen eller nämnden en sådan bro före beställning? Fick nämnden välja mellan olika brotyper? Finns det någon lista med alla fel och brister? Många frågor som artikeln kunde gett svar på.

Alltså måste hela summa tre miljoner tas från vägunderhåll ...

Det råder tydligen olika uppfattningar om var merkostnaden över budgeterade tre miljoner till den verkliga kostnaden för en färdig bro, ska tas. Nämnden säger att investeringsmedel flyttats inom förvaltningen. Efter fullmäktigemötet i april kommunicerades via Askersunds hemsida under fliken ”protokoll” att det även är underhållsmedel som ska användas. Jag citerar ordagrant:

”De pengar man tänkt använda och som finns tillgängliga efter fullmäktiges sammanträde är enligt följande: Ombudgetering av medel från vägunderhåll 1 miljon, senareläggning av anskaffning av arbetsmaskin 1 miljon. De pengar man tänkt sig ta från VA verksamheten kommer bli svåra att ta ut, då man inte kommer att ha råd att dra fram varken vatten eller el. De medel man tänkt sig använda från kontot ”tillgänglighet” kan inte heller tillgodoräknas, då man plockat bort just dessa delar”.

Det som kommuniceras offentligt borde vara det korrekta. Senareläggning av maskininköp betyder inte omfördelning. Maskininköpet finns då fortfarande kvar i investeringsbudgeten.

Alltså måste hela summa tre miljoner tas från vägunderhåll som det står i citatet, de två andra underhållskontona som var tilltänkta har ju fallit bort enligt citatet ovan.

Normala upphandlingsregler måste följas. Samråd med användare och fastställa behovet

Ta broaffären som ett lärorikt exempel när det blir dags för nya investeringar till exempel en Sporthall. Att någon har sagt att 30 miljoner är ett tänkbart belopp innebär inte att Nämnden eller Förvaltningen kan beställa en hall för 60 miljoner.

Normala upphandlingsregler måste följas. Samråd med användare och fastställa behovet. Begära in offerter och välja mellan olika alternativ. Fastställa budget. Begära in anbud och välja den bästa leverantören. Normala och självklara regler som de flesta privatpersoner följer. För kommuner finns det ett noggrant regelverk för upphandling. Om man hade följt dessa regler vid broupphandlingen så hade det blivit bra. Vi hade med all säkerhet fått en billigare och mera genomtänkt bro som hade varit färdig idag.

Jag tror att det är fler askersundare än jag som vill ha svar på ovanstående frågor.

Veine Knutson

Askersund