Åter till frågan om Kristdemokraternas syn på abort

Svar från Stefan S Widqvist till kristdemokraterna Christina Håkansson och Hans Eklind.

I debattartikeln ”Ett lögnaktigt angrepp på Kristdemokraterna”, NA den 5 maj, anklagas undertecknad för ohederligt och att sprida osanningar kring kristdemokraternas politik i artikeln ”KD:s syn på abort, svenska värderingar och kristen etik”, NA den 21 april. Det är Christina Håkansson, ordförande Kristdemokraternas partiavdelning Örebro, och Hans Eklind, ordförande Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse Örebro Län, riksdagsledamot, som anklagar mig för lögnaktighet. För mig är det första gången någonsin under mina över 40 år som politisk debattör, som jag har blivit anklagad för att ljuga. Däremot har det självklart varit så, att jag blivit bemött av andras åsikter med olika tonlägen.

Vad påstår då de två kristdemokrater gällande min lögnaktighet? Det ena gäller en politikers partitillhörighet och det andra gäller kristdemokraternas hållning i abortfrågan. Håkansson och Eklind skriver följande: ” Han (undertecknad min anm.) skriver om en kristdemokratisk lokal- och regionpolitiker. Hon är dock inte kristdemokrat, utan Sverigedemokrat och har varit det länge. Det är en enkel googlesökning bort, men att kolla fakta är förstår mer besvärligt än fria fantasier när man ska angripa meningsmotståndare.”

... det var under tiden som kristdemokrat hon drev denna politik och har fortsatt gjort så som sverigedemokrat.

Hur står det då till med detta påståendet och min lögnaktighet? I min artikel beskrev jag olika inlägg och förhållningssätt från krisdemokrater under inledningen av 2000-talet. Detta syftade till att ge en bild av kristdemokraternas syn på kvinnans rätt till abort och samvetsklausulen för vårdarbetare, där jag bland annat redogjorde för att ”Kristdemokrater i Jönköpings län och Kronobergs län har tagit ett tydligt steg från svensk aborträtt. I dessa två landsting har de föreslagit att sjukhusen inför en samvetsklausul för vårdpersonal för att slippa göra aborter. Den kristdemokratiska kommun- och regionpolitikern Gunilla Gomérs syftar till ’nollvision för abort’ och har föreslagit ett adoptionscenter för kvinnor som inte vill ha abort.” Ljuger jag om politikerns hemvist? Är inte Gomérs kristdemokrat? Gunilla Gomérs var kommun- och regionpolitiker för det kristdemokratiska partiet under 16 år och drev då det jag ovan beskrivit som just kristdemokratisk politiker och dessutom tillsammans med andra kristdemokrater i de två landstingen. Håkansson och Eklind har rätt i, att Gomérs nu lämnat Kristdemokraterna för Sverigedemokraterna, vilket kanske inte är så konstigt nu när Kristdemokraterna allt mer närmat sig Sverigedemokraternas politik. Detta förändrar dock inte sakfrågan – det var under tiden som kristdemokrat hon drev denna politik och har fortsatt gjort så som sverigedemokrat.

För diskussionens skulle det ha varit bättre om Håkansson och Eklind förhållit sig just till själva sakfrågan – om kristdemokraterna i Jönköpings- och Kronobergs län fortfarande anser att vårdarbetare skall slippa utföra aborter och införa en samvetsklausul? Detta är vidare en hållning som ligger nära partiledaren Ebba Busch Thor, när hon föreslog att svenska kommun- och regionpolitiker ska kunna ta beslut om abortgränserna till skillnad från den praxis som nu är, att de yrkeskunniga läkarna bestämmer vad som bör göras utifrån medicinska bedömningar. Märkligt nog pådyvlar Håkansson och Eklind mig denna uppfattning, när det är Ebba Busch Thor som fört fram den… ”lagstiftningen… kan inte ändras av enskilda landsting, vilket Widqvist tycks tro.”

Detta förhållningssätt är ju inget undantag, den ledande kristdemokraten Lars Aduktsson är aktiv i internationella politiska grupper som driver just denna fråga om samvetsklausul och som är direkta motståndare till abort. Detsamma gäller Sarah Havneraa, kristdemokratisk kommunpolitiker i Uppsala och generalsekreterare i Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU. Hon är dessutom styrelseledamot i ”Människovärde”, organisationen som bildades när ”Provita” slogs ihop med ”Ja till livet”, vilken har som målsättning att det inte skall ske några aborter alls, en nollvision för aborter och därmed för kvinnans rättighet till sin egen kropp.

Nyligen bjöd även den kristdemokratiske riksdagsledamoten Mikael Oscarsson in ”Människovärde”s ordförande Monika Severin till riksdagen för att presentera deras hållning och aktiviteter. Monika Severin, som i en attack mot den kvinnliga självständigheten uttryckte sig på följande sätt: ”Kan man inte undgå att fråga sig vilken slags kvinnokamp man egentligen förespråkar som samtidigt innebär att kvinnan låter sitt eget barn berövas rätten till eget liv.”

Håkansson och Eklind säger vidare i sin artikel att ”I Europaparlamentet är det dock en annorlunda sak: Vi anser inte att någon social lagstiftning ska beslutas på den nivån…” Ett mycket underligt uttalande mot bakgrund av hur kristdemokraterna aktivt handlat i Europaparlamentet, där de var det enda svenska parti som röstade mot stöd för fri abort…eller var det ett konsekvent agerande, då de idag för en politik som tydligt visar att kristdemokraterna syftar till att successivt förskjuta abortdebatten för att sedan förändra aborträtten.

Stefan S Widqvist