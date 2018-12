Bruken och dammarna är kulturmiljöer där Sverige formades

”Tv-program som ”Vår bästa tid är nu” och ”Det sitter i väggarna” drar en miljonpublik varje vecka och vittnar om svenskarnas stora intresse för historia, både den moderna och framväxten av välfärdssamhället och den tidiga om gården och personer som levde där. I en tid med flitig förekomst av skjutningar och en ökad känsla av otrygghet för många, ger historien mening i tillvaron: identifikation, samhörighet och förståelse för min plats i samhället vilket motverkar otrygghet och skapar kitt av tilltro mellan människor, även för dem från andra kulturer.

Det är mot den här bakgrunden man ska se länsstyrelsens urskillningslösa utrivning av dammar. Så det är inte konstigt att hela hembygdsrörelsen i Örebro län är i uppror över den skövling som pågår.

I Örebro län finns över 600 dammar. Vid de flesta av dessa har från början en liten skvaltkvarn tagits i bruk under självhushållningens tid. En del kom att bli skattlagda mjölkvarnar som kunde tillgodose en hel by med mald säd. Och vid många uppstod under bergsbrukets tid hytta och hammare. Otaliga är de ortnamn i vårt län som har ändelse på -bruk, -gruva, -hammare, -hytta vilka vittnar om vilken betydelse vattenkraften har haft för vårt län.

Kultiveringen av landskapet vid vattendrag bidrog sedan i allra högsta grad till att Sverige blev en stormakt. Människans identitet skapas i samspelet mellan betydelsefulla personer under uppväxten och den omkringliggande miljön: far och mor, syskon, släktingar, vänner, skol- och föreningskamrater med flera respektive skolan, idrottsplatsen, missionshuset, kyrkan, Folkets Hus, badplatsen och så vidare. Och kanske dammen och vattenkraftverket.

Om någon del av den kulturmiljön i nutid missköts eller till och med skändas, väcker det därför anstöt hos den som växt upp där.

Den jag blivit som människa har en direkt koppling till alla de människor jag mötte, alla de platser jag lekte vid som barn och det landskap som omgav mig och min familj. Varje människa, varje händelse, varje byggnad skapade en mosaik av minnesbilder från historien, alla lämnade inte samma outplånliga intryck men var och en bidrog till den individ jag blev och utgjorde därför ändå en omistlig del av min personhistoria. Om någon del av den kulturmiljön i nutid missköts eller till och med skändas, väcker det därför anstöt hos den som växt upp där.

Med detta vill jag säga: Länsstyrelsens hejdlösa utrivning av dammar, oavsett om de är funktionella och bidrar till en egenföretagares försörjning eller bara står där som ett minnesmärke över den tid som flytt, är inte bara en skändning av omistliga kulturvärden utan en kränkning mot varje länsbo med rötterna i Örebro län!

Skövlingen av dammar har motsatt effekt: nationalistiska krafter får luft under vingarna när kulturvärden, vilka utgör en del av den nationella identiteten, hotas.

Samtidigt har länsstyrelsen till uppgift att i samverkan med kommunerna arbeta för integration av nyanlända och motverka utanförskap i samhället. Skövlingen av dammar har motsatt effekt: nationalistiska krafter får luft under vingarna när kulturvärden, vilka utgör en del av den nationella identiteten, hotas. De skyller då på invandrarna när myndigheten inte kan bevara kulturvärden utan utplånar en del av den svenska nationaliteten.

Är det så länsstyrelsen vill verka? Landshövding Maria Larsson borde be länsborna om ursäkt! Ponerar att vår monark, Carl XIV Gustaf vill göra en Eriksgata i länet. Vågar landshövdingen Maria Larsson följa med då utan att skämmas?

Leif G:son Nygård

Örebro