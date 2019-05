Ett barns kamp som ger hopp

Fenomenet Greta Thunberg har blivit mycket, mycket större än Greta själv troligen kommer att bli!

Detta är det paradoxala. Hon har blivit en symbol, ett hopp en slags frälsare för alla de människor som tvivlar på framtiden, som tvivlar på politikernas förmåga och vilja och som tvivlar på sina egna möjligheter!

Här finns plötsligt en ljudglimt! Just du kan vara med, just du kan göra skillnad, just nu är tiden inne för handling!

En ensam flicka med ett ensamt plakat på en iskall stentrappa i ett vårvinterruggigt Stockholm.

Detta i en tid av ständiga motgångar. Politiken blir alltmera inåtvänd. Länderna misstror varandra, handelskrig hotar och någon ljusning i migrationspolitiken är knappast att vänta.

Då stiger denna stjärna mot himmelen!

Det hela har vissa likheter med bibelns berättelse!

Det är så ensamt, så utsatt att hela scenen skriker, ja närmast gallskriker!

Det är väl därför någon nyfiken reporter får upp vittringen!

Så kommer den osannolika framgången! De vise männen kommer med sina gåvor:

Påven uppmanar till fortsatt kamp

Obama skickar välgångsönskningar

Greta nomineras till Nobels fredspris

Diverse andra utmärkelser haglar över henne …

Men redan Herodes hade sina kunskapare ute. Den nya stjärnan skulle släckas!

Mitt i all denna röra finns en sextonårig flicka, egendomligt oberörd av all uppståndelse

Kritiken har alltså inte låtit vänta på sig. Runtom på redaktioner och nuförtiden också i stugor har pennorna vässats, argumenten slipats och insinuationerna haglat. Vem står bakom? Vad är syftet?

Vart går pengarna?

Mitt i all denna röra finns en sextonårig flicka, egendomligt oberörd av all uppståndelse. Hon följer sin kallelse, jag kan inte kalla det något annat, den verkar vara hennes ständiga fokus, den livsluft, som hon andas!

Hur skall detta drama sluta?

Det beror antagligen på oss, dig och mig. Det beror på alla de miljoner som liksom vi står vid ett vägskäl. Vi har det oförskämt bra, men vill vi erkänna det? Orkar vi ta alla de konsekvenser en förändrad livsstil medför?

Gretas stjärna må slockna, men låt inte det hopp hon tände få slockna! Måtta det få leva och leda kommande generationer i den framtida kampen!

”Alla, även barn, behöver ta ansvar för klimatet!”

Torsten Hanberger

Askersund