Gör Örebro redo för att hantera återvändande IS-krigare

Svar: Redan när vi läser de första raderna i debattartikeln (NA 28 mars) av Kenneth Nilsson (S), Per-Åke Sörman (C) och Lennart Bondeson (KD) förvånas vi över deras verklighetsuppfattning. De verkar uppfatta att problemen med terrorgruppen IS och dess kopplingar till Örebro aktualiserats på nytt nu!? Kommunens ledning har alltså undvikit att se, höra och förstå vad som har hänt i Sverige och Örebro och att detta under lång tid varit högaktuellt.

Unga män från Örebro har haft klippkort för att resa mellan Örebro och IS-fästen. De har blivit förvridna i Örebro och vi kanske aldrig får vet vad de faktiskt gjort när de medvetet agerat tillsammans med en hat- och mördarsekt som är nästan osannolik. Flera har återvänt. Och de som nu sitter i fångläger vill sannolikt återvända till ett S, C och KD-styrt Örebro där det som skapat rekryteringsmöjligheterna troligen finns kvar.

Har vi verkligen beredskap att ta emot och hantera arbetslösa och frustrerade återvändande IS-krigare, eller erbjuder delar av Örebro ett utmärkt skydd för dem? Och om vi fortsätter misslyckas, för ingen kan väl vara nöjd med utvecklingen hittills, var och hur ska de då få utlopp för sitt upplevda kall? I Vivalla? I Örebro? I Sverige?

Många med upplevelser och erfarenhet av islamistisk våldsbejakande extremism uttrycker starkt oro över vår naivitet i detta.

Tidigare, tydligare och tuffare sociala insatser mot föräldrar som tappar greppet. Det behöver ju knappt utredas ifall en förälder som är IS-anhängare är lämplig som förälder.

Liberalerna menar att massor måste göras. Vi kan börja med att om vi ska kunna rädda nya unga människor från att dras in i dessa hatiska mördarmiljöer så krävs att vi satsar på skola, inte spara såsom S, C och KD nu gör. Det samma gäller socialtjänsten. Tidigare, tydligare och tuffare sociala insatser mot föräldrar som tappar greppet. Det behöver ju knappt utredas ifall en förälder som är IS-anhängare är lämplig som förälder. Där det finns eventuellt hopp ska vi självklart stötta.

Vi måste också fortsätta stärka upp hela Örebro med fler områdespoliser. Det utgör en helt central del för att fånga upp eller ringa in de kriminella miljöer där radikaliseringen fortsätter.

Parallellt måste lagstiftning om samröre och delaktighet med terroristorganisationer komma på plats. Ingen ska kunna skylla på att man varit chaufför eller liknande. Regeringen måste snarast återkomma med nytt lagförslag och en grundlagsändring kan inte uteslutas.

Fastighetsägare, demokratiska föreningar och andra viktiga ska med i kampen mot förvridna verklighetsuppfattningar.

Vi behöver stärka hela det breda arbetet för att öppna samhällets metoder så vi kan motverka extremism, hederskulturer och andra kränkningar av våra liberala rättigheter som medborgare. Fastighetsägare, demokratiska föreningar och andra viktiga ska med i kampen mot förvridna verklighetsuppfattningar.

Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism måste ta ledningen än tydligare och vara mer praktiskt verksam. Regeringen bör snarast återkomma med en direkt operativ del för denna verksamhet. Örebro kan mycket, men är omöjligt experter på att hantera mördarsekter.

Denna operativa del måste direkt ta kommandot och vara ansvariga för individer för redan återvända och återvändande när polisiära myndigheter gjort sitt. Ingen ska kunna falla mellan stolarna hos de kommunala myndigheterna där människor de facto lever.

Religiösa undanflykter får aldrig godtas och legitimera offentliga bidrag.

Vi ska inte skydda samfund och föreningar som möjliggör radikalisering. Det måste lokalt utredas och kartläggas vilka grupperingar som stöttar och möjliggör hatet och inte en enda förening ska kunna få bidrag till verksamhet som öppet eller i praktiken ägnar sig åt extremism. Religiösa undanflykter får aldrig godtas och legitimera offentliga bidrag.

Detsamma gäller när folkbildningsrådet delar ut pengar. Naiviteten här från tillsynes godhjärtade politiker måste upphöra.

Sluta svartmåla, säger ansvariga i Örebros politiska ledning.

Skillnaden mellan Liberalerna och er är att vi inte har problem med att se verkligheten och att vi inte tänker blunda för den berättigade oro som finns bland medborgarna.

Karolina Wallström

Liberalerna, kommunalråd Örebro

Johan Pehrson

Liberalerna, riksdagsledamot

Carl Kling

Liberalerna, VuxAm i Örebro samt talesperson för integrationsfrågor