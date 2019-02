I Sverige råder nu en socialliberal era

Svar till Dan-Åke Moberg, NA den 23 januari.

Vi blev minst sagt en aning förvånade när vi läste Dan-Åke Mobergs debattartikel där han med gott självförtroende anser att Socialdemokraterna inte fått beröm för sitt ”fantastiska arbete” under 4 år i regeringsställning och att det nu är S som ”tar ansvar för att Sverige får en regering”. Verkligheten är nämligen något helt annat.

Under de senaste 4 åren som Dan-Åke alltså beskriver som ”fantastiska” har bland annat andelen patienter som fått vänta på operation i mer än 90 dagar mer än fördubblats, klyftorna mellan de som har jobb och de som inte har jobb har ökat, och flera tusen människor har blivit av med sin assistans. Det handlar om både barn och vuxna som i sin vardag behöver hjälp med att äta eller andas som har blivit berövade sin hjälp genom sin assistans. Det är bara några exempel på att allt inte varit speciellt fantastiskt under den senaste, S-ledda mandatperioden. Vi håller inte heller med Dan-Åke om att det enbart är S som tar ansvar för att Sverige får en regering.

Under hela hösten har L och C försökt hitta lösningar som helt utestänger de båda ytterkantspartierna V och SD från politiskt inflytande.

Efter valet stod det klart att de rödgröna partierna fått 144 mandat och Alliansen 143. För att Alliansen skulle kunna bilda regering krävdes alltså samarbete över blockgränsen eller samarbete med SD. Det senare helt uteslutet för Liberalerna och Centerpartiet. Under hela hösten har L och C försökt hitta lösningar som helt utestänger de båda ytterkantspartierna V och SD från politiskt inflytande. Det landade till slut i det så kallade januariavtalet som är en överenskommelse mellan S, MP, L och C och innefattar också ett samarbete kring budgeten.

Socialdemokraterna har i och med uppgörelsen gjort en historisk högerliberal omsvängning som vi nog vågar påstå inte skådats någonsin i Sverige. Det handlar bland annat om valfrihet i skolan och omsorgen, friare hyressättning, slopad värnskatt, förstatligande av skolan och en översyn av arbetsrätten. Listan kan göras lång. Det är politik som både Liberalerna och Centerpartiet är övertygade om är bra för Sverige och som nu också ska bli verklighet. Genom överenskommelsen återställs också assistansen helt och klyftan mellan de som har jobb och de som saknar jobb kan nu också minska.

I Sverige råder nu en socialliberal era i den politiska mitten med Liberalerna och Centerpartiet som de främsta ansvarstagarna.

Det parti som Dan-Åke Moberg gick med i för länge sedan, och fortfarande tillhör, finns egentligen inte kvar längre. Det partiet försvann när regeringsmakten var viktigare än själva innehållet i politiken. I Sverige råder nu en socialliberal era i den politiska mitten med Liberalerna och Centerpartiet som de främsta ansvarstagarna. Vi kunde inte under några förutsättningar släppa fram ett främlingsfientligt parti som ställer olika grupper mot varandra. Vi kunde inte heller under några omständigheter släppa fram ett annat ytterkantsparti med sina rötter i kommunismen. Liberalerna och Centerpartiet står upp för alla människors lika värde i ett liberalt samhälle. Vi är samarbetspartier till regeringen i de frågor vi kommit överens om i januariavtalet. I annat fall är vi oppositionspartier likväl i Sverige som i Kumla.

Christian Liljenhed

(tidigare Lahesalu), Liberalerna, gruppledare

och oppositionsråd Kumla