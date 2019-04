Idrotten är en viktig och naturlig språngbräda in i samhället

Det finns ett språk som hela världen har gemensamt. Nämligen idrottens. Att sparka, kasta eller skjuta en boll, att hoppa höjd eller längd, att tävla på hästryggen, att dansa, brottas eller springa. Oavsett vart du kommer ifrån eller vilket språk du pratar så förstår vi den kommunikationen och samspelet som finns på de olika idrottsarenorna. Det är med andra ord inte konstigt att idrotten är en av de bästa inkluderingsmotorerna som finns. Inom idrottsrörelsen har vi sett många exempel på att det faktiskt fungerar.

I dag tar Mirza emot barn och ungdomar på drop-in-basket på fredagskvällarna.

När 20-åriga Mirza kom som nyanländ till Laxå ville han spela basket. Handläggare på Laxå kommun kontaktade därför Idrottsförbundet i Örebro för att höra om det fanns någon förening i Laxå som sysslade med basket. Vi kunde konstaterade att det inte fanns någon så Laxås största idrottsförening, Laxå IF, som sysslar med fotboll kontaktades. Resultatet blev att föreningen breddade sitt utbud och startade upp basketträning. I dag tar Mirza emot barn och ungdomar på drop-in-basket på fredagskvällarna. Örebro läns idrottsförbund har stöttat Laxå IF med resurser och Laxå kommun med träningsyta och samverkansinsatser. Utfallet har blivit så bra att nästa steg nu är att starta en basketsektion i Laxå IF, med basketentusiasten Mirza i spetsen.

Aktiviteterna har bidragit till att sociala spänningar minskat och att det i dag sker mindre skadegörelse i Varberga, Oxhagen, Brickebacken och Vivalla

Den nybildade idrottsföreningen i Varberga/Oxhagen, VOX IF, är ett annat exempel på framgångsrik idrottsintegration. Det började med att vi, tillsammans med Örebro kommun och andra aktörer startade VOX Games som erbjöd organiserad spontanidrott under skollov i form av boxning, basket, dans, fotboll eller vad de cirka 350 deltagarna velat göra. VOX Games blir nu en av tre sektioner i den nybildade föreningen.

Nattfotbollen, som numera heter Sommaridrotten och initierades av HUVA (Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer) och har genomförts med stöd av Örebro läns Fotbollsförbund (Örebroandan), med flera aktörer. Aktiviteterna har bidragit till att sociala spänningar minskat och att det i dag sker mindre skadegörelse i Varberga, Oxhagen, Brickebacken och Vivalla. Ungdomar som bor i dessa områden har utbildats till ledare och blivit förebilder som andra barn och ungdomar i området ser upp till.

Nya vänner, värdegrunder, sociala koder… Idrotten blir en språngbräda mot nya möjligheter...

Detta är tydliga och konkreta exempel på hur bra det kan bli när vi samverkar kring en viktig fråga eller ett problem och vi konstaterar igen att det mervärde som idrotten skapar är fantastiskt. Förutom att den är en källa till glädje och spännande möten över gränser, lär den oss, inte bara hur en boll ska passas eller hur ett danssteg ska tas. Den ger oss också viktiga kunskaper och erfarenheter för hela livet. Nya vänner, värdegrunder, sociala koder… Idrotten blir en språngbräda mot nya möjligheter, språk, utbildning och jobbmöjligheter, tack vare det nätverk som idrotten också ger. För oss är det självklart att inkludering är en naturlig del av idrottsrörelsen, där alla känner sig välkomna och vill stanna, utvecklas och själv vara med och utveckla idrotten.

Det är en del av vårt arbete mot Strategi 2025 där idrotten är verktyget som bidrar till att göra hela Sverige starkare.

Charlotta Stenhem

distriktsidrottschef Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Jasmin Benca

integrationskoordinator Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna