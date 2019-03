Ja, tänk så illa det gick under Alliansregeringens åtta år vid makten!

Replik på Dan-Åke Moberg, NA 16 februari.

Alla dessa förhatliga skattesänkningar som innebar att inkomsterna till kommuner och landsting steg stadigt varje år och antalet arbetade timmar i kommunsektorn per invånare ökade trots befolkningstillväxten. Vård, skola och omsorg stärktes med mer än 100 miljarder i fasta priser. Jobbskatteavdraget innebar en trettonde månadslön för busschaufförer och undersköterskor. Fast det är klart, regeringen Persson sänkte också skatterna. För en månadslön på 14 000 sänktes skatten med 3 procent medan löntagare med 28 000 fick 6 procent lägre skatt. Det var väl omöjligen en strävan mot minskade klyftor?

Men hur gick det med statsskulden under de åtta åren? Jo den minskade faktiskt som andel av BNP i efterkrigstidens värsta lågkonjunktur.

Löfvens fyra år i högkonjunktur har inneburit att Sverige dalat från tolfte till nittonde plats i EU:s arbetslöshetsranking.

Ja, arbetslösheten ökade under regeringen Reinfeldt för de hade inte förstått hur man förtidspensionerar bort arbetslösheten som Persson finurligt räknade ut. Under hans hegemoni togs 600 000 personer bort i arbetslöshetsstatistiken. Sysselsättningen ökade ändå under Alliansåren trots värsta lågkonjunkturen sedan 30-tals depressionen. Det var verkligen lågkonjunktur under Alliansens regeringstid, i alla fall enligt vad Margot Wallström hävdade i SVT under en klimatdebatt, för det var enligt henne det som var orsaken till att koldioxidutsläppen minskade med 20 procent. Hennes uppfattning att det var lågkonjunktur under Alliansens tid delade hon emellertid inte med Stefan Löfven - den varade bara under Reinfeldts första mandatperiod enligt honom. Löfvens fyra år i högkonjunktur har inneburit att Sverige dalat från tolfte till nittonde plats i EU:s arbetslöshetsranking. Men löftet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 då, var det bara en målsättning eller?

Jag noterar att Moberg tycker att den splittrade alliansen kan få hjälpa till att korta kötiderna i sjukvården eftersom de ökade exempellöst under S+MP-regeringen.

Den så kallade stupstocken i sjukförsäkringen har tagits bort men vad kom istället, jo en kraftig besparing på de sjuka initierad av finansministern.

Skolans kommunalisering 1989 var en tung orsak till att Sverige rasade i kunskapsligan. Först efter Björklunds idoga strävanden lyfte resultaten i PISA-undersökningenn som offentliggjordes i början på Löfvens mandatperiod.

Nu blir det snart lågkonjunktur igen. Ska det då bli socialliberal röra i riket om man får tolka Dan-Åke Moberg eller ska det möjligen bli socialliberal reda med C och L som pådrivare?

