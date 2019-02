Miljöpartiet: Örebro län behöver en koldioxidbudget

Sommarens extremväder blev en väckarklocka för många. Effekterna av klimatförändringarna märks mer och mer, och krafttag krävs för att vända utvecklingen. Nya verktyg behövs på både europeisk, nationell och lokal nivå för att vi ska lyckas med denna kursändring i klimatarbetet.

Vad är då en koldioxidbudget? Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader måste vi hålla mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären under en viss gräns. Det utgör alltså vårt kvarvarande utsläppsutrymme – den budget av växthusgaser vi har kvar att spendera. Likaväl som regionen balanserar utgifter och inkomster i årsbudgeten, måste vi börja balansera regionens utsläpp mot den kvarvarande koldioxidbudgeten.

I EU har beslut nyligen tagits för att en koldioxidbudget ska användas för att analysera unionens utsläpp. Samtidigt har flera svenska kommuner, bland andra Malmö, Uppsala och Västerås, börjat upprätta egna koldioxidbudgetar. Flera regioner i beredningsstadiet för att upprätta koldioxidbudgetar.

En av flera fördelar med en regional koldioxidbudget är att den skapar förutsättningar för lokalt klimatledarskap. På den regionala nivån har vi bättre kunskap om länets förutsättningar, jämfört med om insatserna skulle styras nationellt. Det ger oss bättre möjligheter att inkludera lokala företag och organisationer i arbetet med att få ned utsläppen. Det är bara genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer som regionen kan nå resultat i klimatarbetet.

För Örebro läns del är det extra viktigt att ta sig an utmaningarna inom transportsektorn. Länet har en stor andel logistikverksamhet där nya bränslen och annan ny teknik måste in. För att minska utsläppen måste järnvägens roll i transportsystemet stärkas. Exempelvis behövs dubbelspår hela vägen till Stockholm via Västerås som en del i att knyta ihop oss med både Oslo och Stockholm.

De globala klimatmålen känns ofta abstrakta. Med en regional koldioxidbudget görs de begripliga.

Länet har också flera stora industriella verksamheter med pappersbruk, gruva och annan tyngre industri där utsläppen behöver minska. Inom sjukvården förbrukas fortfarande stora mängder engångsmaterial med stor klimatpåverkan. En koldioxidbudet skulle därför ge regionen tydliga spelregler för hur länets utsläpp ska minska, något som ger såväl offentliga som privata aktörer säkerhet för gröna investeringar och förutsättningar att axla ett lokalt ledarskap.

De globala klimatmålen känns ofta abstrakta. Med en regional koldioxidbudget görs de begripliga. Med en koldioxidbudget i Region Örebro län kommer länets invånare kunna se svart på vitt hur mycket, var och hur snabbt vi måste minska utsläppen i regionen.

Jakop Dalunde

Miljöpartiet, europaparlamentariker

Mats Gunnarsson

Miljöpartiet, oppositionsråd Region Örebro län

Monika Aune

Miljöpartiet, gruppledare Region Örebro län