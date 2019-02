Örebro behöver fortsätta bygga bostäder som vanliga människor har råd att bo i

Svar till Rädda Örebro, NA den 24 januari.

Under de senaste tre åren har det i Örebro byggts omkring 2 000 bostäder per år, det har inneburit att bostadsbristen har byggts ikapp. Byggbranschen är väldigt konjunkturkänslig eftersom en stor del av bostäderna som tas fram handlar om att människor köper sin bostad. Oavsett byggkonjunktur blir vi tusentals fler i Örebro varje år.

Vi har tydliga exempel omkring oss om vad som händer om det inte byggs bostäder i takt med befolkningsutvecklingen. Det blir dyrare att bo och det blir svårare att få tag i en bostad för en lärare som vill flytta till Örebro från en annan kommun och börja jobba på en skola, eller för den som vill börja studera på universitetet och utbilda sig. För att vi inte ska få bostadsbrist framåt behöver vi bygga ungefär 1 000 bostäder per år.

... vi behöver också bostäder som vanliga människor, med vanlig inkomst har råd att bo i.

I Örebro verkar det som om konjunkturnedgången faktiskt har stabiliserats och vi kommer att ligga på den nivå som behövs för att människor i Örebro ska få en bostad även framåt. Vilket är otroligt viktigt för alla som livet någon gång förändras för eller för de företag och verksamheter som vill rekrytera kompetens personal.

Men vi behöver också bostäder som vanliga människor, med vanlig inkomst har råd att bo i. I Örebro har vi utvecklat en modell för att underlätta byggandet av bostäder med lägre hyra och en fastighet är under byggnation just nu och ytterligare en under planering.

Investeringsstödet togs bort i den M + KD budget som röstades fram i riksdagen strax före årsskiftet ...

Utöver det pågår både byggnationer av billigare hyresrätter utifrån Öbo:s modell samt byggnation av flera bostäder som fått del av regeringens investeringsstöd för billigare bostäder.

Investeringsstödet togs bort i den M + KD budget som röstades fram i riksdagen strax före årsskiftet vilket innebär att en del byggnationer av billigare bostäder kommer ha svårt att få ihop sina kalkyler. För Örebros del handlar det om cirka 400 bostäder som var planerat för men som nu inte har stöd för att bygga billigare hyresrätter, något som många efterfrågar. Det ser vi som väldigt olyckligt.

Socialdemokraterna i Örebro har ambitionen att det dels byggs tillräckligt med bostäder och dels att det byggs bostäder som människor har råd att bo i. Det är en ambition som jag och hela Örebro kommun varje dag arbetar för att förverkliga.

Ullis Sandberg

Socialdemokraterna, kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnadsfrågor