Örebro Universitet 20 år: Forskning i nya former

I år är det 20 år sedan Sverige fick tre nya universitet. Karlstad, Växjö och Örebro blev universitet. När Örebro universitet invigdes av statsminister Göran Persson var dessa universitetsbildningar och satsningarna på nya högskolor starkt ifrågasatta. 1999 hade också universiteten och högskolornas uppdrag utvidgats med en tredje uppgift, samverkansuppgiften, vid sidan av utbildning och forskning.

Numera tycks dessa och de nya institutionerna vara accepterade bland de flesta och exempelvis Örebro universitet rankas bland de 500 främsta i världen enligt Times Higher Education 2019. Utmärkande för detta universitet liksom för övriga nya är den nära koppling mellan utbildning, forskning och samverkan. Man tillhandahåller en rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Örebro universitetet har en stark forskning inom medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap.

Syftet är att belysa och diskutera hur samverkan mellan akademi och samhälle kan stärkas och leda till ömsesidig befruktning.

Nionde maj firar Örebro universitet 20-årsjubileet genom att genomföra den nationella konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS 2019, vilken också firar 20 år. HSS är en helt informell samling av eldsjälar som arbetat för att föra samman teori och praktik, akademi och samhälle, kort sagt skapa kunskap i samverkan med lärosätets omgivande samhälle. Den har trots att den är oorganiserad arrangerat sina konferenser vartannat år vid olika lärosäten. Syftet är att belysa och diskutera hur samverkan mellan akademi och samhälle kan stärkas och leda till ömsesidig befruktning.

Vi menar att HSS-tanken om kunskapsbildning i samverkan, att låta praktiken befrukta teorin, bara blivit viktigare och numera utmanas med stigande styrka i form av automatiserad och mekaniserad kunskapsbildning. ”Big data” och algoritmer, kontroll och detaljmätning är metoderna för dagen. Bostonkonsulternas strukturerade processer på Karolinska sjukhuset och runt om i världen ger värdebaserad men knappast värdefull vård. Storskaliga satsningar på Strategiska ForskningsOmråden, SFOn, utlovade nobelpris men har istället visat sig ge ett minskande antal vetenskapliga artiklar och till och med uppenbart forskningsfusk. Trots att de flesta av oss är medvetna om att kunskapsmässiga, inte minst vetenskapliga, landvinningar i stort sett alltid innehåller slump och fantasi låter vi oss alltför lätt övertygas om att det går att rationalisera de kunskapsbildande processerna i sekvenser av detaljer och uppföljning.

...tyvärr har de överraskande kombinationerna, fantasin och leken, sampel mellan praktik och teori kommit att nedvärderas.

Men tyvärr har de överraskande kombinationerna, fantasin och leken, sampel mellan praktik och teori kommit att nedvärderas. Eller som Max Weber framhöll, man tror sig i princip kunna behärska alla saker genom beräkning. ”Detta innebär en avförtrollning av världen”. Vad detta innebär har det forskats och diskuterats i över två decennier på en annan av de nya högskolorna Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Filosofen Jonna Bornemark försöker i ”Det omätbaras renässans” (Volante 2018) göra upp med kontrollanternas och pedanternas världsherravälde i akademin och i andra delar av samhället. Mätbarhetssamhället, menar hon, i många avseenden lagt grunden till den vetenskapliga revolutionen med enorma tekniska och medicinska framsteg. ”Men det är också grunden för såväl det kommunistiska samhället med dess övertro på rationell samhällsplanering, som kolonialism och nazismens kalkylerande massutrotelser.

Det gäller att stå ut med att inte veta allt.

Som samhällssystem lever vi nu i en kapitalistisk version där marknadsekonomin är det överordnade perspektivet. I Sverige har mätbarhetssamhället under 2000-talet kanske framförallt utvecklats under namnet New Public Management, men det återfinns också i en reduktionistisk scientism som vill reducera allt till fysikens, kemins eller genetikens formler.”

Eftersom mätbarheten har fått oss att tro att det går att veta precis allt, till uttömmandets gräns, behöver vi upptäcka poängen med att förhålla oss till ”icke-vetandets horisonter”, leken, fantasin, de överraskande kombinationerna, samspelen och samverkan mellan olika individer och aktörer. Det gäller att stå ut med att inte veta allt. Bornemarks budskap kan sammanfattas med att vi med ett gott omdöme och en förståelse för att vi aldrig kan vet allt, kan vi lära oss så mycket mer.

Att skapa korsdrag mellan akademi och praktik är en uppgift som aldrig kan slutföras utan hela tiden måste hitta nya former ...

Stafettpinnen från Örebro tas över av Stockholms universitet. Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan 2021 kommer att hållas vid ett av de ”gamla” universiteten. Det förhållningssätt av samverkan med omgivningen, kunskapsbildning i samspel med praktiken, som länge var de nya lärosätenas signum har därmed flyttat in i de etablerade akademiska domänerna.

Förhoppningsvis innebär det att en mer praktikbaserad forskning och utbildning kan få möjlighet att bre ut sig. De nya universiteten, högskolorna och samverkansuppgiften var ett försök att ge breda grupper möjligheter till högre utbildning och gjuta nytt liv i och skapa legitimitet för vetenskapligt producerad kunskap. Att skapa korsdrag mellan akademi och praktik är en uppgift som aldrig kan slutföras utan hela tiden måste hitta nya former inte minst i tider av kunskapsförakt och överdrivet kontrollbehov och detaljstyrning. Det som verkligen räknas kan inte mätas, ny kunskap uppstår när överraskande konstellationer och kombinationer tillåts och uppmuntras.

Göran Brulin

kvalificerad analytiker Tillväxtverket, professor

Lennart Svensson

professor