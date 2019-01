S och V känner oro för framtiden i Askersund

Nu är det en ny mandatperiod och Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har valt att styra Askersunds kommun i minoritet med aktivt stöd av LPo och SD.

Både Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende har fått frågan om de vill samarbeta med S, V, C och MP, men har tackat nej. LPo säger sig vilja vara ett oberoende parti som inte styrs av någon, men i nästa andetag ingår de ett valtekniskt samarbete med SD.

KD och LPo väljer alltså istället att göra sig beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik tillsammans med M och L. Det förs samtal mellan den styrande minoriteten samt SD och självklart kommer de att ställa krav på gentjänster för att stötta den styrande minoritetens förslag.

Det är mycket förvånande att LPo har valt just SD som ”partner”. Vi har tolkat det som att bevarandet av småskolorna är en av LPo:s viktigaste frågor.

Vänsterpartiet har drivit den frågan hårt långt före valet. I själva valrörelsen gick även Socialdemokraterna och Miljöpartiet ut och sa att de inte kommer att lägga ned några småskolor under denna mandatperiod.

Centerpartiets ledamot instämde även i detta under debatten i Hammar under valrörelsen.

Däremot fanns det flera partier som sa att de mycket väl kunde tänka sig skolnedläggelser. Framförallt var det Moderaterna och Liberalerna samt SD som förde fram detta under valrörelsen. KD sa att de kanske kunde tänka sig att lägga ned småskolor och att de hade någon märklig modell om att en skola skulle kunna vara stängd ett år för att öppnas ett annat år för barn i en viss åldersgrupp.

SD och samtliga borgerliga partier har under flera års tid drivit frågan om att lägga ned småskolorna och flytta in dem till Askersund. Därför blir vi verkligen förvånade att det är just med dessa partier som LPo väljer att samarbeta med, eller lägga sin röst på! Vad det gäller landsbygdsfrågor i övrigt så finns det ett parti som inte bedriver någon landsbygdspolitik alls och det är SD. Att då välja att gå ihop med just dem är för oss en gåta hur LPo har resonerat?

Är ni så hungriga på makt att ni kan bända och bryta på era grundläggande värderingar hur mycket som helst?

Lika förvånande är det att Kristdemokraterna som säger sig värna om den lilla människan och vill sprida Guds kärlek bland människor, väljer att göra sig beroende av ett rasistiskt parti som inte tar någon hänsyn alls till de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Vad säger era väljare om detta?

Är ni så hungriga på makt att ni kan bända och bryta på era grundläggande värderingar hur mycket som helst? Kanske är det moderpartiet som gett okej att samarbeta även med högerextrema partier.

Det nya styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med aktivt stöd av SD och LPo har en huvudfråga i kommunen och det är att skära ned kommunal verksamhet med cirka 30-40 miljoner kronor. Siffran bygger på andra kommuners kostnader och inte våra egna. Det tycker vi är fel. 40 miljoner motsvarar cirka 100 tjänster.

Det är med stor oro som vi ser hur vården och skolan kommer att monteras ned om alla dessa tjänster försvinner!

Det är tufft i dag för de som jobbar inom vården, barnomsorgen samt kost och städ. Inom skolan finns det många barn som inte får den hjälp som de behöver och sjuka samt äldre har stora vårdbehov. Om man då skär bort personal med 100 personer så får det mycket stora konsekvenser. Redan i 2019 års budget med treårsplan börjar de stora nedskärningarna inom de kommunala verksamheterna. Det är med stor oro som vi ser hur vården och skolan kommer att monteras ned om alla dessa tjänster försvinner!

Vi ska tillsammans med de två andra oppositionspartierna bidra med förslag som gör att vi istället utvecklar kommunen. Att vi tar ansvar för ekonomin är självklart.

Det är viktigt att man sätter verksamheten i fokus och använder ekonomin som ett medel och en ram för vad som är möjligt. Vi kommer bedriva en ansvarsfull oppositionspolitik som kommer visa på politiska alternativ där så behövs.

Katarina Raneborn

Vänsterpartiet

Per Eriksson

Socialdemokraterna