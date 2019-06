Stina Storm svarar: Vi vill komma bort från kontanthanteringen

Marknadsafton är ett event som har funnits i 54 år, men som utvecklats genom åren. Bakgrunden var att köpmännen ville sälja ut sina lager innan sommaren. Det var först många år senare som man beslutade sig för att bjuda in marknadsknallar och tivoli till detta event.

City Örebro, som är vårt varumärkesnamn med det juridiska namnet Centrumledningsbolaget i Örebro AB, fortsätter löpande att utveckla Marknadsafton med allt fler aktiviteter där upplevelser, uppvisningar, utställarplatser, prova på aktiviteter och musik är en självklar del av helheten, i enlighet med besökarnas önskemål. Under senare år är det minst lika mycket föreningar och företag samt musik- och upplevelseevent som deltar på detta arrangemang.

Vi går dessutom mot att öka andelen upplevelser på bekostnad av en del marknadsplatser – eftersom det är det besökarna efterfrågar. För oss är det viktigt att både förnya och kvalitetssäkra Marknadsafton, där säkerhet och trivsel står i fokus!

Med en kontantfri marknad, drabbas färre besökare, eftersom det är främst kontanter man är ute efter.

Ett starkt skäl till att vi som arrangörer vill frångå kontanthantering just på Marknadsafton är att det är alltför vanligt med ficktjuvar i folksamlingar. Med en kontantfri marknad, drabbas färre besökare, eftersom det är främst kontanter man är ute efter. Dessutom har vi i Örebro haft ett flertal fall med falska sedlar de senaste veckorna, något som även Polisen vid flera tillfällen gått ut och varnat för. Under våren har polisen sett en kraftig ökning av falska sedlar. Under denna typ av event ökar risken markant att bedragare passar på.

Målet är att Marknadsafton ska bli kontantfri 2020, då vi som arrangörer vill komma bort från kontanthantering, för att skapa ett trevligt, tryggt och juste event där risken för fusk försvåras och minimeras. Att välja att göra ett event kontantfritt är inget nytt påfund, det är flera verksamheter, event och festivaler runt om i Sverige och utomlands som redan är kontantfria. City Örebro är alltså inte emot kontanter som betalmedel i stort, utan enbart i sammanhang där säkerhetsskälen väger tyngre!

City Örebro arbetar löpande med att säkerställa att de deltagande företag/föreningar som hyr en plats på vårt event är seriösa, lämnar kvitton och betalar skatt. Majoriteten av de marknadsknallar som vi har kontakt med är seriösa och gör rätt för sig, men ändå kan vi konstatera att det varje år är ett antal knallar som vi tvingas neka en plats.

När vi på City Örebro arrangerar ett så stort event som Marknadsafton måste alltid säkerheten gå först.

Som arrangör har vi rätt att sätta upp regler och villkor för det arrangemang som vi ansvarar för och vill man vara en del av detta får man också rätta sig efter de regler som gäller, vilket innebär att de som är villiga att följa dessa regler är välkomna att söka en plats till kommande år.

När vi på City Örebro arrangerar ett så stort event som Marknadsafton måste alltid säkerheten gå först. Idag är Marknadsafton det enskilt största eventet som sker i Örebro (sett till antal besökare under en dag) och våra planer inför kommande år är att fortsätta att vidareutveckla festivalkänslan ytterligare.

När det gäller påståendet om att vi gör fel när vi lägger på moms, stämmer inte detta. Om vi enbart upplät torg- och marknadsplatser, så är detta momsfritt, men så är inte fallet. Marknadsafton är ett event att jämställa med en mässa eller festival där det handlar om så mycket mer än att bara hyra ut platsmark på gator och torg.

City Örebro arrangerar detta event i stadskärnan med gemensam marknadsföring, vi bekostar ordningsvakter, scenframträdanden, extra städning, bygger avspärrningar, drar fram el med mera. Marknadsafton erbjuder prova på upplevelser, utställningar, musik och dans. I samråd med Skatteverket ska detta arrangemang vara momspliktigt i enlighet med ”Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande; mervärdesskatt Dnr: 202 339665-18/11” (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370928.html?date=2018-09-06 exempel 4)

För att säkerställa att allt blir korrekt bör man som marknadsknalle söka en plats och betala fakturan i god tid innan Marknadsafton. I det fall Stig Wiklund nämner blev vi kontaktade per telefon samma vecka och lyckades få fram en plats, men eftersom beställningen kompletterades samma morgon med krav på bilplats – vilket vi också lyckades lösa, var vi tvungna att ta betalt på plats.

Tyvärr har vi, efter påpekande av denne knalle kunnat konstatera att det i sidfoten på verifikatet stod fel uppgifter, men självklart betalades pengarna direkt till Centrumledningsbolaget i Örebro AB:s konto, vilket även kortbetalaren kunde konstatera. Vi beklagar självklart att detta fel uppstod, vi har bett om ursäkt.

Självklart har vi sett till att åtgärda felet och skickat ett korrekt kvitto ur vårt bokföringsprogram.

Stig Wiklund ifrågasätter även hur vi kan blanda vårt varumärkesnamn och vårt juridiska namn, men precis som många andra verksamheter använder vi vårt varumärkesnamn (City Örebro) då det är vårt varumärke utåt.

Vi förstår heller inte liknelsen om ”att man inte ska kasta sten när man sitter i glashus”, vi har förståelse för att våra utställare och partners kan göra fel, eller att missförstånd kan uppstå - vilket är skälet till att vi går runt och säkerställer att man står på rätt plats, att man inte bygger ut sin plats eller att något annat blivit fel. Vi fortsätter nu planeringen av nästa års Marknadsafton med ännu mer festivalkänsla.

Stina Storm

City Örebro