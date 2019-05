Taiwan har också rätt att delta i det globala hälsoarbetet

Mellan den 20 och 28 maj äger Världshälsoförsamlingens (WHA) årliga konferens rum i Genève. Precis som 2017 och 2018, uteblev även i år inbjudan till Taiwan att delta som observatör i WHA. Taiwan har i flera år ansökt om att delta i Världshälsoorganisationens (WHO) tekniska möten och har fått stöd från flera länder som har vidtagit konkreta åtgärder för att hjälpa Taiwan – vi hoppas nu också på att Sverige vill agera för att uttrycka sitt stöd.

WHO behöver Taiwan för att bygga ett fungerande globalt sjukvårdssystem och Taiwan behöver i sin tur WHO för att säkerställa taiwanesers grundläggande mänskliga rättigheter – rätten till hälsa. Vi kan skönja en global trend som verkar gå mot öppnare gränser vilket ökar smittorisken för gränsöverskridande sjukdomar. En samordnad global insats är det effektivaste sättet att trygga människors rätt till hälsa runt om i världen. Taiwan som är beläget i en strategisk nyckelposition i Östasien har ett särskilt stort behov av preventivt hälsoarbete på grund av ett ständigt in- och utflöde av resenärer och varor. Taiwan har dock upprepade gånger nekats fullvärdigt deltagande i WHO:s tekniska möten och aktiviteter efter påtryckningar från Kina.

Att inkludera Taiwan i det globala preventiva hälsoarbetet skulle inte bara gynna många länder utan också hjälpa WHO att arbeta mer effektivt med sina förebryggande insatser.

Det senaste exemplet på hur Kina hindrat Taiwans deltagande skedde i början av 2019. Den 3 januari skickade Taiwan in en ansökan om deltagande i WHO:s konsultationsmöte som hölls i Peking i februari. Mötet handlade om sammansättningen av influensavaccinet inför influensasäsongen 2019-2020. Teknikaliteter användes som en förevändning för att hindra Taiwans deltagande och WHO dröjde ända fram till dagen före mötet med att skicka en inbjudan.

Taiwan har gått från att vara mottagare av utländskt bistånd till att själv bli en givare av internationellt humanitärt bistånd. Vi har aktivt hjälpt många länder i nöd och våra erfarenheter kan vara andra länder till hjälp. Att inkludera Taiwan i det globala preventiva hälsoarbetet skulle inte bara gynna många länder utan också hjälpa WHO att arbeta mer effektivt med sina förebryggande insatser.

Taiwan tänker inte böja sig för politiskt sabotage och kommer därför fortsätta att söka internationell bekräftelse för sina insatser.

När ebola-viruset härjade igen 2018 var Taiwan snabb med att tillkännage en donation på 1 miljon dollar till WHO. På grund av politiska faktorer tvingades vi tyvärr att dra tillbaka donationen i efterhand. Men detta har ändå visat på Taiwans beslutsamhet att delta i och bidra till det internationella sjukvårdssamarbetet. Taiwan tänker inte böja sig för politiskt sabotage och kommer därför fortsätta att söka internationell bekräftelse för sina insatser.

Å Taiwans vägnar ber jag om ert stöd för att möjliggöra Taiwans deltagande som observatör i årets WHA-konferens samt i WHO:s tekniska möten. Taiwan kan och vill på ett meningsfullt sätt delta i utvecklingen för att förbättra den globala folkhälsan. Låt oss tillsammans ta ett steg närmare ett mer allomfattande globalt hälsosystem för alla, genom att minska klyftan mellan WHO och Taiwan.

Daniel Liao,

Representant, Taipei Mission in Sweden

(Taiwans representationskontor i Sverige)