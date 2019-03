Vad hände med elevernas trygghet i skolan i Örebro?

Enligt skollagen är alla skolor i Sverige skyldiga att utforma skolmiljön på ett sådant sätt så att barnen känner sig trygga under sin vistelse där. Alla barn har, med andra ord, rätt till en trygg skolmiljö. Föräldrar ska, även dem, kunna känna sig trygga när barnen befinner sig på skolan.

Under de fyra år jag arbetat som lärare inom grundskolan har jag fått en fördjupad insikt om hur situationen ser ut på skolorna. Kränkningar, trakasserier, mobbning, hot och våld förekommer dagligen i alla skolor, om än i olika stor omfattning. Det låter hemskt men är tyvärr en verklighet många av våra barn lever i. En verklighet som vi vuxna ibland glömmer bort. Föreställ dig att stiga upp på morgonen och mötas av tanken att du ska spendera halva dagen i en sådan miljö?

Jag är tacksam över att min nioåriga son hamnat i en klass där han trivs. Brukets skola var tidigare en F-6 skola med elever från främst Markbacken. För ett antal år sedan bestämde kommunen att mellanstadiet skulle flyttas till västra Engelbrekt, på grund av platsbrist. Ett beslut som då ledde till ett stor missnöje, både bland elever och föräldrar. Inte konstigt med tanke på att skolan hade ett så dåligt rykte att man till och med gjort ett tv-program om det.

Ur ett lärande- och trygghetsperspektiv är ett skolbyte allt annat än önskvärt. Att bilda goda kompisrelationer och skapa en stabil och trygg klassrumsmiljö kräver ett enormt arbete och kan ta lång tid. Något som Örebros skolpolitiker har struntat i i det här fallet.

Det har snart gått ett år sedan dess och föräldrarna på Brukets skola väntar fortfarande på ett svar.

Efter sommarlovet 2018 fick Brukets skola, ironiskt nog, ta emot flera lågstadieklasser från Tegnérskolan, då de skulle få sina skollokaler renoverade. Plötsligt fanns det plats för flera klasser. Vid ett tillfälle framförde jag personligen mina åsikter till ett kommunalråd från Örebros politiska ledning. Kommunalrådet lovade då att diskutera frågan med förvaltningschefen för skola och förskola, Margareta Borg. Det har snart gått ett år sedan dess och föräldrarna på Brukets skola väntar fortfarande på ett svar.

Min son går för närvarande i årskurs tre och under vintern valde vi tre olika skolor. För två veckor sedan fick vi svaret. Min son fick inte plats på någon av de skolor vi önskade. Istället kom han in på västra Engelbrekt, trots att det finns andra skolor som ligger lika nära eller till och med närmare oss. En snabb sökning på nätet visar att Engelbrekt, betygmässigt låg bland Sveriges tio sämsta skolor under 2015. Oroliga föräldrar larmar om situationen på skolan, lärare flyr samt en händelse där rektorn lät bli att polisanmäla vid misstanke om vapen på skolan. På arbetsförmedlingens hemsida kan man idag, den 11-03-2019 se att ingen annan skola i Örebro söker lika många lärare som västra Engelbrekt.

Som både förälder och pedagog har jag en del funderingar: 1. Varför flyttas elever från en fungerande skola till en icke-fungerande där den sociala miljön är så otrygg att till och med vuxna flyr därifrån?

2. Hur kommer det sig att det fanns plats för elever från Tegnér när man tidigare flyttat Brukets mellanstadieklasser just på grund av påstådd platsbrist? 3. Vad krävs för att kommunledningen ska ta föräldrarnas oro på allvar?

4. Hur är det möjligt att kommunledningen har så lite respekt för närdemokratin samt medborgarnas rätt till inflytande att de inte ens gett oss ett tydligt svar?

Efthymios Thanasoulelis

en missnöjd förälder och pedagog,

Brukets föräldraråd