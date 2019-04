Vårt gemensamma ansvar för att förebygga våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor

Att utsättas för våld av en närstående innebär ett fruktansvärt trauma och de enorma kostnaderna i mänskligt lidande kan under den senaste tidens mediauppbåd inte ha gått många förbi. Att våldet förstör, isolerar och bryter ner sina offer är heller ingen nyhet. Vi i Centerpartiet tar detta samhällsproblem på stort allvar. Alla har rätt att känna sig trygga, säkra och uppleva makt över sina egna liv. Det är en mänsklig rättighet att få leva ett liv fritt från våld. Det könsrelaterade våldet kostar dessutom, i ekonomiska termer, samhället hisnande summor årligen.

Att utsättas för våld innebär en enorm begränsning i fråga om friheten att kunna göra egna livsval.

Enligt Brottsförebyggande rådets senaste rapport ökar känslan av otrygghet och detta främst bland kvinnor. Över 40 procent av de yngre kvinnorna uppger att känslan av otrygghet begränsar dem i det vardagliga livet. Även om statistiken visar att utsattheten för brott i allmän mening minskat så ser det inte lika positivt ut i fråga om våld i nära relation. Här bör vi lägga in aspekten att benägenheten att anmäla troligtvis ökat efter det stora mediala fokus som Me Too rörelsen innebar. Viktigt att uppmärksamma är även att det finns vissa grupper som visats vara extra utsatta i fråga om våld i nära relation, som HBTQ-personer och personer med funktionsvariationer. Att utsättas för våld innebär en enorm begränsning i fråga om friheten att kunna göra egna livsval.

Många unga killar känner höga förväntningar på hur de ska vara och agera utifrån sin könstillhörighet

Vi ser positivt på att Örebro kommun sedan två år tillbaka har en handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Flera av kommunens förvaltningar arbetar aktivt med att omsätta handlingsplanens mål i konkret verksamhet. Örebro kommun har dessutom en övergripande kompetenssatsning för olika medarbetare i frågor som rör våld i nära relation.

Vi behöver dessutom fortsätta att jobba med att öka kunskaperna och skapa en öppen dialog bland både barn, unga och vuxna vad gäller normer, genus, sexualitet, bemötande, mänskliga rättigheter och respekt för varandra. Att investera i dag kommer att betala sig i morgon. Många unga killar känner höga förväntningar på hur de ska vara och agera utifrån sin könstillhörighet. Dessutom uppmärksammas det att killar och män som har könsstereotypa uppfattningar och en negativ syn på jämställdhet löper betydligt större risk att begå våldshandlingar.

Här har vi alla ett ansvar; politiker, yrkesverksamma, föräldrar, andra vuxna och framför allt som medmänniskor.

Arbetet tar inte slut förrän alla kan känna sig trygga i Örebro kommun, det är en mänsklig rättighet. Frågan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är ingen kvinnofråga, det är en fråga för oss alla! Här har vi alla ett ansvar; politiker, yrkesverksamma, föräldrar, andra vuxna och framför allt som medmänniskor.

Alla människors lika rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik. Att utsättas för våld begränsar denna frihet mer än någonting annat och vi kan inte acceptera det utbredda samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation innebär.

Män och kvinnor, Centerpartiet i Örebro kommun

genom

Tina Fingal Swens