Debut direkt för Degerfors nyförvärv – mot allsvenska konkurrenten: ”Kommer spetsa vår offensiv”

Degerfors IF gjorde klart med ett nyförvärv under måndagen. 21-åriga Abdelrahman Saidi från Norrby IF, kommer till den allsvenska nykomlingen på ett treårskontrakt.

Och det blir debut direkt, när Degerfors på tisdagen möter IFK Göteborg i årets tredje träningsmatch.

– Han finns med i truppen, och det blir nog speltid men kanske inte någon längre stund. Han tränade inte fullt förra veckan och gjorde ett lättare pass med oss idag. Det blir säkert mer tid på lördag, när vi har match igen, säger tränaren Tobias Solberg till NA.

Saidi har spelat i superettan med Norrby sedan 2017, och gjorde under förra året en stark säsong med sju mål och åtta assist på 26 matcher.

– Det är en duktig spelare som vi har koll på sedan tidigare. Han är i en intressant ålder, och har spelat så pass mycket i Norrby. En offensiv kraft, men fin högerfot och bra på att hitta ytor framför motståndarens backlinje. Han är målfarlig, göra assist och har många bra kvaliteer som vi tror kommer spetsa vår offensiv ytterligare, säger Solberg.

Förutom Anton Kralj, som ännu inte deltagit i någon träningsmatch med Degerfors, så är hela truppen frisk och hel inför mötet med Göteborg.

– Det går åt rätt håll med honom, och han är tillbaka om någon vecka. Annars har vi alla tillgängliga, även om vi är lite tunna på numerären i och med att vi lånat ut ett par spelare. Vi är 18 utespelare nu, och det kanske är någon för lite. Men det är kul att alla är friska och hela, säger Solberg.

Degerfors har spelat två matcher på försäsongen. Först blev det förlust med 1-0 mot ÖSK, och några dagar senare piskade man division 1-laget Örebro Syrianska med 6-0.

– Det har framför allt handlat om att få speltid på truppen. I första matchen fick vi också bra motstånd, och fick mäta oss lite även om det hinner hända mycket innan allsvenska premiären, säger Solberg.

– Mot Örebro Syrianska fick vi göra en del mål, och det är kul att få göra en bra insats även om vi vet att de kommer från en lägre division. Men det är också viktigt att vi får se att det vi jobbat med under förra säsongen finns kvar.

Mot "Blåvitt" handlar det om att öka matchingen för några av spelarna.

– Några har redan spelat 90 minuter, men över de två matcherna vi spelar den här veckan så är det några som vi vill ha upp i 60-70 minuter. Sen ska det bli kul också att möta ett allsvenskt lag igen, på bortaplan, och se hur vi kan stå oss. Det är alltid ett kvitto man vill ha.