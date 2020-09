Debut direkt för Örebro Syrianskas lån från Degerfors: ”Tycker att jag kommer in bra”

Under fredagskvällen meddelade Örebro Syrianska att man lånat in talangen Erik Grandelius från superettanklubben Degerfors.

Redan under lördagen blev det debut för 18-åringen, när man tog emot IFK Haninge hemma på Örnsro IP.

– Det känns skönt att vara här. Det har varit tufft att ta plats i Degerfors, när det går såpass bra. Jag har mest fått spela med Degerfors U19-lag, och man behöver seniorfotboll. Det är stor skillnad, säger Grandelius.

Degerfors IF går som tåget, och leder superettan efter halva säsongen. Därmed finns det få anledningar för tränarna Tobias Solberg och Andreas Holmberg att ändra om i det vinnande laget.

Grandelius har suttit på bänken i tre av de 15 spelade matcherna, men inte fått göra något inhopp.

– Stämningen i Degerfors är bättre än någonsin, säger Grandelius.

– Man märker att det går bra, både i omklädningsrummet och hur allt snack går runtomkring klubben. Det var länge sedan det var såhär stort. Under min tid där, tre år ungefär, så har vi varit ett mittenlag och försökt göra det vi kunnat med de resurser vi har. Nosat lite på toppen ibland. Men i år har vi spelare som passar perfekt, och då stämmer allt.

Under lördagens match med Örebro Syrianska byttes Grandelius in i den 57:e minuten.

– Snacket inför var att jag skulle få spela redan idag. Jag har hunnit vara med på två matchförberedande träningar, och det är lite svårt att hinna visa speciellt mycket då. Jag fick visa upp mig i inhoppet istället.

Den första halvleken blev mållös, men gästerna gjorde två mål under matchens sista kvart. 2–0-förlusten gör att Örebro Syrianska blir kvar på tolfteplatsen i tabellen, och under söndagen kan bli omsprungna av lokala rivalen Karlslund som ligger på negativt kval.

– Vi gör det bra idag. Vi är med och skapar chanser, och det Haninge skapar är inte jättefarligt. Det är inte massvis med lägen, men dom är effektiva och gör två mål som är tråkiga att släppa in, säger Grandelius.

– Jag tycker att vi spelar bra, men kommer inte riktigt fram till de där heta chanserna. Forcerade på slutet och tryckte upp laget. Vi hade inte riktigt det där flytet med oss idag.

Hur kändes det för egen del?

– Idag fick jag spela på vänsterkanten och där får man inte ut det bästa av mig. Men jag tycker ändå att jag kommer in bra och försöker vara med och kombinera. Det tar några matcher att komma in i det helt. Jag kommer hit och försöker hjälpa laget nu när dom behöver poäng, samtidigt som jag själv behöver speltid. Laget har spelat bättre än där vi ligger i tabellen, men det är mål som krävs.

Örebro Syrianska – IFK Haninge 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (75) Ashley Mark Coffey, 0–2 (83) Pashang Abdulla.

Varningar, ÖIF: Nabil Osman. IFK: Sulayman Jobarteh, Victor Fors.

Publik: –.

Domare: Rambod Beigi.

Örebro Syrianska

Dildar Caliskan – Viktor Franssila, Laurence Bell, Owen John Wallis (ut 85) – Erik Sachs, Tobias Nilsson, Mirza Turan (ut 85), Nabil Osman (ut 57) – Ebrima Jaiteh (ut 57), Yoann Fellrath, Eliyo Türkan (ut 64).

Avbytare: Basel Gorgis (in 64), Stefan Hannason (in 85), Martin Alp, Linus Lamu (in 57), Kevin Dyplin, Kevin Johansson (in 85), Erik Grandelius (in 57).