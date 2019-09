Definitivt: Emilia Fahlin missar VM efter huvudskadan – då är OS-platsen i fara: ”Skulle inte boka biljett till Japan”

Det var under ett träningspass i franska Font Romeu den 26 maj som Emilia Fahlin, 30, körde på en sten, flög över styret och landade med bakhuvudet mot en sten.

Undersökningar visade en mindre blödning på hjärnan, men sviterna har varit så allvarliga att hon fortfarande, 3,5 månader senare, är tillbaka i tävlingsdugligt skick. Hon har redan tvingats lämna återbud till en lång rad internationella stortävlingar och dessutom tackat nej till landslagsuppdrag som EM och European games. Nu står det dessutom klart att hon också missar VM, som avgörs i engelska Yorkshire 22–29 september.

Den svenska truppen anförs i stället av Kristianstads Hanna Nilsson, som får OS-silvertriathleten Lisa Nordén, Sara Penton och Clara Lundmark som hjälpryttare. Nordén kommer också jaga en topp 15-placering i tempoloppet, vilket skulle ge Sverige en OS-plats.

– Lisa har dominerat tempo senaste åren och har kört ifrån Emilia Fahlin som har högst kapacitet i svenska landslaget. Därför ska det bli spännande att se vad Lisa Nordén kan gå för i ett VM. Lisa hoppas på att köra ett så bra tempolopp som möjligt och målet är att kvala till OS, säger Lucas Persson i ett pressmeddelande.

Fahlins långa avbrott gör att Sverige riskerar att mista sin enda OS-plats i linjeloppet. Örebrocyklisten körde in massor av rankningspoäng åt Sverige när hon blev fyra på VM i fjol och körde hem en rad topplaceringar i världstourtävlingar under våren, och innan skadan såg det ut som om Sverige skulle kunna få två platser till tävlingarna i Tokyo nästa sommar. Nu har Sverige inte längre någon realistisk chans att nå topp 22 på nationsrankningen, men så länge Fahlin hänger kvar i sin topp 100-plats på världsrankningen får Sverige ändå en plats till linjeloppet. Just nu ser det ut att vara en 50/50-chans inför cutoffen den 22 oktober.

”Jag skulle inte boka min biljett till Japan, men just nu ser det ut som om hon kommer att klara topp 100 med en hårsmån”, säger internationella cykelstatistikern Peter van der Veen till NA.

Fahlin har fram tills nu kört elva raka VM, och därtill två OS. Bästa resultaten är tre fjärdeplatser och totalt sex topp tio-placeringar på VM. Som hjälpryttare var hon delaktig i fyra av Emma Johanssons VM- och OS-medaljer och efter att Johansson la av 2016 fick Fahlin axla kaptensrollen i det svenska landslaget.

På juniorsidan var Örebrocyklisternas Jonathan Ahlsson aktuell för en plats, men han fick stå tillbaka för Hjalmar Klyver, Edvin Lovidius och August Höglund.

NA har sökt förbundskapten Lucas Persson för en kommentar.

Svenska VM-truppen i cykel

Damer: Lisa Nordén (tempo, linje), Hanna Nilsson (linje), Sara Penton (linje), Clara Lundmark (linje).

Herrar: Tobias Ludvigsson (linje).