Degerfors den stora aktören på deadline day: • Sålde Diawara till MFF • Lånade tillbaka Lindahl • Djurdjic uppges klar • Uppgifter om samarbete med Tottenham • Kallar till presskonferens

Det var vanskligt att summera svensk fotbolls deadine day redan nu. Några minuter återstår fortfarande av själva transferfönstret – och klubbarna kan dessutom välja att hemlighålla värvningar i flera dagar, även om de måste ha tröskats igenom byråkratin vid midnatt.

Men av det som var känt, och de rykten som fortfarande fanns i omlopp, var det lätt att se att Degerfors IF var den stora aktören på övergångsperiodens sista dag.

Den allsvenska nykomlingen, som bara tagit en poäng och släppt in 16 mål på senaste fem matcherna, hade redan omsatt fyra spelare under juli och augusti och inledde onsdagen med att sälja Ismael Diawara till serieledande Malmö FF. Den 26-årige örebroaren, som är fostrad i Rynninge men som också spelat i Forward, hann totalt med 66 seriematcher under 3,5 säsonger i Degerfors och var en nyckel till lagets allsvenska avancemang i höstas.

– Det är med blandade känslor vi säger hej då till ”Ismo”. Det är en enormt fin kille och en fantastiskt bra målvakt som lämnar. Samtidigt är jag glad för hans skull. Han får chansen att spela med svenska mästarna i Europa, säger Patrik Werner, sportchef i Degerfors, till klubbens hemsida.

Bara ett par timmar senare blev det officiellt att laget lånar in mittfältaren Axel Lindahl, som lämnade klubben efter allsvenska avancemanget i höstas, från norska mästaren Bodø/Glimt där han under första halvåret noterats för tio inhopp men inte en enda match från start.

Degerfors har kallat till presskonferens 11.00 på torsdagen, för att presentera ytterligare en spelare. Det finns flera alternativa uppgifter om vem det kan handla om.

Flera medier, bland annat Expressen och Värmlands Folkblad, uppger också att Degerfors är överens med Nikola Djurdjic om ett 2,5-årskontrakt, men att han kommer att presenteras senare i veckan. Den 35-årige anfallaren kommer närmast från kinesiska Chengdu, men har tidigare spelat i bland annat i Malmö FF och Hammarby och för Serbiens A-landslag. Totalt har han noterats för 41 mål och 28 assist på 77 allsvenska matcher.

Men det talas också om att ett samarbete med Tottenham är på väg att etableras, där flera spelare kan lånas in till Degerfors för höstsäsongen. Enligt Fotbolldirekt.se handlar det bland annat om Tottenhams tredjemålvakt Alfie Whiteman, som stod en match i Europa league i vintras.

Under dagen gick också ryktena om att bland andra skyttekungen Victor Edvardsen och mittfältarna Ferhad Ayaz och Jonathan Tamimi är på väg att lämna Degerfors.

ÖSK, som ligger på kvalplats mot superettan, gjorde sina stora schackdrag tidigare under transferfönstret, och ersatte då Erik Björndahl och Romain Gall med välmeriterade trion Nahir Besara, Jiloan Hamad och Nasiru Moro. På transferfönstrets sista dag handlade förväntningarna främst om att laget skulle plocka in en anfallare, men de enda uppgifter som läckt ut var att Ahmed Yasin som förväntat skrev på ett kontrakt över resten av säsongen. Det uppgav Expressen.

Kif Örebro satt ännu lugnare i båten sista dagen, och nöjde sig med att tidigare under augusti ha sålt skyttekungen Karin Lundin till Fiorentina och plockat in finska landslagsanfallare Amanda Rantanen i hennes ställe.

Örebro Syrianska lyckades lösa värvningen av superettameriterade anfallaren Kerfala Cissoko på sista dagen, men enligt uppgift kan ytterligare ett par spelare komma att presenteras den närmaste tiden. Enligt uppgifter till NA jobbar klubben bland annat på att plocka tillbaka anfallaren Petrus Kocadag, som spelade där 2015 och 2016, från division 2-laget Syrianska FC.

När transferfönstret stänger kan svenska klubbar inte värva spelare förrän säsongen är över, men det går fortfarande att sälja spelare. Alla de stora europeiska ligorna, och många mindre som den norska, stänger sina fönster först den 31 augusti.

Här är alla sommarvärvningar

Så agerade länets klubbar i de tre högsta divisionerna under sommarfönstret.

Kif Örebro, in: Amanda Rantanan, anfallare, PK-35 (kontrakt över 2022).

Ut: Karin Lundin, anfallare, Fiorentina.

Degerfors, in: Filip Järlesand, målvakt, uppflyttad från juniorlaget, Axel Lindahl, mittfältare, Bodø/Glimt (lån), Justin Salmon, mittfältare, Västerås SK, Karl Serrano, målvakt, uppflyttad från juniorlaget.

Ut: Hugo Claesson, målvakt, FC Gute (lån), Ismael Diawara, målvakt, Malmö FF.

ÖSK, in: Nahir Besara, mittfältare, Hatta FC (kontrakt över 2023), Jiloan Hamad, mittfältare (kontrakt över 2023), Gorica, Nasiru Moro, försvarare, Gorica (kontrakt över 2022).

Ut: Erik Björndahl, anfallare, Västerås SK, (lån), Romain Gall, mittfältare, Malmö FF (åter efter lån).

Rynninge dam, in: Magdalena Blom (målvakt), Rävåsen.

Ut: –

IFK Hallsberg och ÖSK Dam har inte offentliggjort några förändringar i trupperna.

Örebro Syrianska, in: Kerfala Cissoko, anfallare, Hapoel Kfar Saba.

Ut: Rodin Deprem, mittfältare, Brommapojkarna.