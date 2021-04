Degerfors IF redde ut stormen på Ullevi – tog klubbens första allsvenska seger på 8605 dagar: ”Det kommer man ha med sig för alltid”

När Degerfors IF ledde med 3-2 på Ullevi med en kvart kvar att spela, kom en hård anstormning och jakt på kvittering från hemmalaget IFK Göteborg.

Men till sist kunde de rödvita reda ut det, och fick segerjubla för första gången i allsvenskan 2021.

– Det är en väldigt skön känsla och en efterlängtad seger för oss. Grabbarna är väldigt förtjänta av det här, säger tränaren Tobias Solberg efter matchen.

– Det är extra skönt när vi får kriga för poängen här på slutet, att vi reder ut det och att killarna får känna att allt jobb dom lägger ner lönar sig. Den sista halvleken är väldigt lång, framför allt de sista 15 minuterna. Göteborg är tunga och skickar upp mycket folk, lyfter in diagonalbollar på oss och vi lyckas inte riktigt få press på dom. Det var inte optimalt för oss att få den sista kvarten, däremot kanske det kan vara det för vår moral i laget.

Hur blir känslan såhär efter den första segern i allsvenskan?

– Det är fantastiskt kul, det här har man längtat efter sedan det drog igång. Man kände att fasiken, nu är det väl dags. Det är många som har hört av sig också nu och skickat meddelanden och visat att de bryr sig, så det är oerhört stort. Det kommer man att ha med sig för alltid, sin första tränarseger i allsvenskan. Och inte mot vilka som helst, utan mot ett nästan formtoppat IFK Göteborg.

Det var klubbens första allsvenska seger på 8605 dagar.

– Haha, bara en sån sak. Ja, nej vad häftigt. Och sen att vi fick spräcka målnollan och får göra tre mål, så det är många glada miner inne i omklädningsrummet nu.

Degerfors tog ledningen i den 27:e minuten, när Ferhad Ayaz fyrade av ett skott från ytterkanten av straffområdet på en framspelning av Victor Edvardsen. Avslutet var inte alls otagbart, men Giannis Anestis lät ändå 1-0 slippa in.

– Vi rinner igenom på en kontring och får det första målet ganska billigt, det känns som att det är viktigt för oss att få ett första mål att spela på. Vi försvarar oss bra, och hittar bra kontringslägen, säger Solberg.

Framför allt var Degerforstränaren nöjd med att prestationen såg annorlunda ut jämfört med matcherna mot AIK och Kalmar, där insatserna varit bleka.

– Det är svårt att sätta fingret på exakt vad skillnaderna är idag, men vi klarar ändå av att vara modiga. Vi vill hela tiden lyfta att vi ska tro på vårt sätt att spela fotboll. Men det kräver också en del av oss att våga göra det, att vi gör oss spelbara och vill ha bollen. Att vi lägger ner jobbet i försvarsspelet också, och inte blir passiva. Det är skönt för oss att kliva ur det skalet och kunna se en annan prestation från oss, säger Solberg.

Det var Johan Bertilsson som satte 2-0, på nick i den 38:e minuten, efter framspelning av Sargon Abraham. Därmed fick Degerfors gå till halvtidsvila med tvåmålsledning.

Man utökade sedan ytterligare, när man gjorde 3-0 efter bara fyra minuter i den andra halvleken. Det var Bertilsson igen, den här gången trollade han bort Mattias Bjärsmyr och la in 3-0 efter ett inspel från Ferhad Ayaz.

Sen skulle det bli svettigt.

För tre minuter senare kom den första reduceringen, 3-1 genom Hosam Aiesh som sprang sig loss på en boll från Alhassan Yusuf. Och i den 74:e minuten, gjorde en nyss inbytte Kevin Yakob 3-2 på nick efter ett inlägg av Alexander Jallow.

Därefter forcerade hemmalaget, blev tunga och satte tryck och var flera gånger nära en kvittering. Men Degerfors lyckades hålla undan, och fick segerjubla för första gången i allsvenskan 2021.

Vad är det som skiljer sig idag, när ni gör tre mål efter att ha haft väldigt svårt att skapa målchanser tidigare i allsvenskan?

– Den här planen fungerar lite bättre för oss än Behrn arena som vi spelade på i förra omgången, vi är mer bekväma på naturgräs och nu fick vi ett annat lugn. Göteborg har också lite mer tyngd på sina spelare och kanske inte lika mycket fart som Kalmar. Vi fick lite mer tid där vi kunde bygga upp vårt spel. Samtidigt fick vi nyttja våra spelare i kontring och komma i lägen, tack vare att vi hade ett bra försvarsspel där vi kunde komma ner lite längre och kunde ställa om.

I truppen saknades Erik Lindell, då han tidigare under morgonen åkte in till BB och väntade på att få bli pappa. Anton Kralj och Sean Sabetkar gjorde sina första allsvenska matcher från start.

Nästa match för Degerfors är måndag 3 maj, borta mot Mjällby AIF.

Matchfakta

IFK Göteborg – Degerfors IF 2-3 (0-2)

Mål: 0–1 (27) Ferhad Ayaz, 0–2 (38) Johan Bertilsson, 0–3 (49) Johan Bertilsson, 1–3 (52) Hosam Aiesh, 2–3 (74) Kevin Yakob.

Varningar, IFK: August Erlingmark, Alexander Jallow, Hosam Aiesh. DIF: Adam Carlén, Ismael Diawara.

Domare: Victor Wolf, Stockholm.

Publik: –.

Lagen

IFK Göteborg (3–5–2): Giannis Anestis – Jesper Tolinsson (ut 73), Mattias Bjärsmyr, Sebastian Eriksson – Hosam Aiesh, Alhassan Yusuf (ut 64), August Erlingmark, Marek Hamšík (ut 73), Alexander Jallow – Kolbeinn Sigþórsson, Tobias Sana (K).

Avbytare: Ole Söderberg (mv), Pontus Wernbloom (in 64), Gustaf Norlin (in 73), Isak Dahlqvist, Kevin Yakob (in 73), Yahya Kalley, Alfons Nygaard.

Degerfors (3–4–3): Ismael Diawara – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth (K), Sebastian Ohlsson – Ferhad Ayaz (ut 71), Adam Carlén, Christos Gravius (ut 78), Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 71), Johan Bertilsson (ut 90), Victor Edvardsen.

Avbytare: Jeffrey Gal (mv), Jonathan Tamimi (in 71), Abdelrahman Saidi (in 71), Christoffer Wiktorsson, Nicklas Maripuu (in 78), Adhavan Rajamohan (in 90).