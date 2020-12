Degerfors IF skrev historia – tilldelas NA:s guldklocka för andra gången: ”Pratats mycket om att det skulle bli helt omöjligt”

Patrik Werner har en vit hoodie med guldfärgat tryck över bröstet: ”Allsvenskan 2021”, och så Degerfors klubbmärke.

Han lutar sig bakåt, tar en klunk kaffe, berättar att de där tröjorna går åt som smör. De trycks på beställning, och intresset har varit överväldigande. Det återstår att se om alla hinner få hem dem till jul.

– Allt vi gjort i år har fått en djävulsk slagkraft. De som alltid varit lite intresserade, tyckt att det är småkul med fotbollen i Degerfors, har blivit riktiga supportrar. Och de stora supportrarna har blivit ännu mer engagerade, säger Werner.

Resultaten är inte ensam framgångsfaktor där. Pandemin har också spelat en positiv roll, konstigt nog. Ingen publik på matcherna, men ett stegrande intresse för fotbollen.

– Jag kan ju bara gå till mig själv. Mycket kretsar kring fotboll i allas våra liv och det blev helt tomt i våras när det inte spelades några matcher. Man visste inte vad man skulle göra. Men när det kom igång igen fanns det äntligen något att se fram emot mitt i allt elände. Man fick något att glädjas åt, något att följa. Man kom ju på sig själv ibland, att det enda man pratade om var coronasituationen. Senaste månaderna har det pratats mer om fotboll än corona, och det mår man bättre av. Jag tror det här har hjälp många att uthärda situationen. Framför allt för dem som hållit på ett lag som gått bra, då får man något roligt att prata om.

Och Degerfors, tja. De gick bättre än de flesta 2020.

Men vi börjar från början. Den 15 januari släppte Degerfors fjolårets skyttekung Erik Björndahl till ärkerivalen ÖSK, i utbyte mot återvändaren Johan Bertilsson och en summa pengar (287 500 kronor enligt ÖSK:S årsredovisning). Dagen därpå skrev Victor Edvardsen, från division 1-laget Karlstad, på. Villiam Dahlström, från division 2-laget FC Gute, var redan klar.

– Jag var inställd på en ny säsong med Örebro när det här dök upp, ganska sent. Men efter dialog med både Örebro och Degerfors kom jag fram till att det skulle ge mig mer att flytta hit, att det skulle bli roligare. Allsvenskt avancemang var det man drömde om, och det kändes realistiskt, säger Bertilsson.

– När vi sålde Björndahl kändes det bra, konstigt nog. Jag gillar honom jättemycket, och han gör alltid sina mål. Men Bertilsson var den största, realistiska drömvärvningen. När vi fick den dealen på plats kände jag: ”Bättre lag än så här får vi inte i superettan”, säger Werner som senaste fyra åren fått se sitt lag sluta tolva–åtta–sjua–femma i tabellen.

Första kvittot kom i träningsmatchen mot division 1-laget Linköping City den 25 januari. Trots att så många månader och segrar passerat minns Bertilsson tydligt analysen efter 6–1-vinsten i den allra första matchen med nya tränarduon Tobias Solbergs och Andreas Holmbergs modigare spelsätt:

– Linköpings mål kom efter ett individuellt misstag, någon tappade boll som sista gubbe. Han sa ”jag kanske inte skulle ha passat där, jag kanske skulle ha rensat bollen i stället.” Då avbröt ”Adde” direkt och sa: ”Helt fel! Tvärtom! Vi ska fortsätta göra så, men bli bättre.” Den modiga, häftiga attityden har vi haft i laget hela året.

Werner nickar:

– Tankesättet har varit helt annorlunda mot tidigare. Jag tror inte att det här hade varit möjligt när jag var tränare, för jag satt alltid och tittade på hur vi skulle ta de där 36 poängen för att klara oss kvar. På bortaplan var det alltid ”ah, fan, vi tar en pinne”. Men nu har vi gått för seger i varje match. Det är så topplag jobbar, sådana vi mött förut. I år har vi kört för treor varje gång och varit besvikna efter varje kryss, säger Werner.

Ett par veckor efter Linköpingsmatchen spelade Degerfors 1–1, med mersmak, mot ÖSK inne på Behrn arena. Hajpen började växa. Sedan slog pandemin till med full kraft, seriestarten sköts upp, spelarna och ledarna permitterades, några blev sjuka. Och där kunde sagan om Degerfors IF 2020 tagit slut innan den egentligen alls börjat.

– Klart den tanken fanns där. Man visste inte alls vart det skulle ta vägen. Man ville bara igång, för vi hade spelare på utgående kontrakt och det hade inte varit bra för oss att kasta bort ett år. Man blir ganska egoistisk i sitt sätt att tänka i sådana lägen, allt kretsar kring fotboll. Man fattar att det är en baggis i det stora hela, att det är ett världsproblem vi sitter i. Men har man en bra trupp och tror att det kan gå vägen vill man bara igång, man vill bara spela, säger Werner.

Till slut kom det klartecken, från Folkhälsomyndigheten via regeringen och Riksidrottsförbundet till Svenska fotbollförbundet. Den 17 juni startade superettan äntligen. Tippade topplaget Brage på andra sidan, inför tomma läktare på Stora Valla. Villiam Dahlström satte 1–0 i tionde minuten, Johan Bertilsson nickade in 2–0 i 20:e och Victor Edvardsen satte 3–0 i 28:e.

Det är Degerfors IF:s hela säsong speglad i en enda halvlek. Därefter slutade trion, spjutspetsen i Degerfors 3–4–3-system, aldrig att producera mål.

– Jag tror faktiskt att coronauppehållet gjorde nytta för oss. Vi fick träna ännu mer tillsammans, och vi drev träningarna jättebra. Edvardsen blev nedplockad ett hack, mest för att han kände att han inte kom med i spelet så mycket som han ville, och då blev det öppna gatan för Dahlström. Där någonstans såg man att ”de här tre kommer göra rätt bra ifrån sig”. När vi sedan gjorde den jättematchen mot Brage kände man att det kunde bli rätt bra, säger Werner.

Matchen slutade med 4–1-seger och följdes förvisso av två raka poängtapp – men av de följande 19 matcher förlorade Degerfors bara en. Efter 27 omgångar stod laget på 18 segrar, sex oavgjorda, tre förluster: 60 poäng, serieledning, åtta poäng och 20 plusmål ned till Jönköpings södra på kvalplatsen.

En enda pinne till krävdes när det stora nervdallret slog till. Förlust borta mot AFC Eskilstuna, 2–0, i omgång 28. Förlust ”hemma” på Behrn arena mot Gif Sundsvall, 5–2, i omgång 29. Samtidigt: Två Jönköpingsvinster. Kniven på strupen inför sista matchen, mot Ljungskile, i Göteborg.

– Jag tror det blev en falsk trygghet med tre matcher kvar. Många tänkte nog: ”Det här löser sig.” Sedan blev det en förlust och en till och då blev det jäkligt nervöst och otroligt pressat i stället. En helt annan typ av anspänning än vi haft tidigare under säsongen. Vi hade stor press på oss, utan tvekan. Jag själv blev inte så påverkad, jag har spelat viktiga matcher tidigare och vet att det alltid kommer en ny säsong oavsett hur det går, men man kände i laget att det inte var som vanligt, säger Bertilsson.

Werner satt på läktaren på Bravida arena och skruvade på sig när Ljungskile radade upp de fem hetaste målchanserna första 40. Bland annat hade Adam Rosén en boll i stolpen.

– Vi hade allt att förlora. Som det blev hade det varit största misslyckandet på många, många år om vi missat direktplatsen. Vi hade allt att förlora, och det var press från alla håll. Det var jättenervöst, säger Werner.

Edvardsens djupledspassning till Bertilsson i 43:e minuten blev förlösande. Bertilsson kom fri, gick åt vänster, kom nästan ur vinkel men fick in bollen via målvaktens hälar. Sebastian Ohlsson dundrade in 2–0 efter hörna, precis efter paus. Edvardsen avslutade säsongen som han inledde den – med ett 3–0-mål. Den här gången skickade det upp Degerfors i allsvenskan efter 23 långa år.

Firandet blev nästan lika omtalat som prestationen. Först det utanför arenan i Göteborg, där ett 30-tal supportrar samlats: Sånger, glädjetårar, en fyrverkerilåda som välte och av misstag bombarderade spelarbussen. Sedan det på Medborgargatan i Degerfors: Den okontrollerade, hämningslösa, coronaglömska glädjen när spelarna anlände. En stor bubblande, euforisk massa av människor som vilket annat år som helst hade varit normal men som nu blev hårt kritiserad.

– Hade det varit ett vanligt år hade man pratat mer om det där, hur häftigt det var. Nu blev det förstås inte så lyckat, i efterhand. Men man märkte hur mycket folk längtat. Jättemånga som har stor respekt för den här sjukdomen kände ”jag ska dit ändå”. Och många skötte sig bra. Det blev en gröt i mitten av gatan som inte var exemplarisk, men många stod vid sidorna, säger Werner.

– Det var otroligt att komma fram till Degerfors och mötas på det sättet. Helt obeskrivligt. Jag har varit flera säsonger i klubben och tycker att jag har bra koll på att fotbollen betyder mycket för många här, men den glädjen man såg hos folk … Det var över alla förväntan. Att få skänka den glädjen, det är kanske det största med att få vara med och göra Degerfors allsvenskt igen, säger Bertilsson.

Hovasonen blev tvåa i superettans skytteliga med 19 mål, Edvardsen trea med 16, Dahlström åtta med tio. Totalt 45 av Degerfors 64 mål. Tillsammans blev de sinnebilden av det allsvenska avancemanget. Men vilken blir symbolen, artefakten?

Senast Degerfors gick upp i allsvenskan, hösten 1992, hette hjälten Henrik Berger. Skorna han hade på sig när han satte avgörande 2–0-målet i kvalreturen hemma mot Djurgården finns sparade på fotbollsmuseet, vägg i vägg med föreningens kansli där Werners kaffekopp nu sedan länge tömts.

– Vad man ska spara den här gången? Det är väl ”Berras” skor från första målet mot Ljungskile. Eller alla tres skor, kanske, säger Werner och skakar på huvudet.

– Nej, jag har nog inte riktigt fattat det här än, det har nog inte sjunkit in. När jag kollar nyhetsapparna i telefonen går jag fortfarande in på superettan, som man gjort i alla år. Jag tror inte det kommer kännas verkligt förrän det allsvenska spelprogrammet kommer.

1992 var Werner 16 år och spelade i klubbens juniorlag. Sedan dess har han haft alla positioner i klubben. Som spelare gjorde han tre allsvenska matcher och ett mål 1995. Sedan blev han Juniortränare. Huvudtränare. Klubbchef. Och nu, sportchef.

– 1992 fattade man inte så mycket. Jag hade ingen aning om hur föreningen funkade, jag ville bara spela fotboll. Nu vet man hur svårt det är att få till det på alla plan. Det är många lag som vill bli bra och kliva uppåt, men det är inte så jävla enkelt, säger han.

Degerfors IF fick NA:s guldklocka den gången också, 1992. För att få den en andra gång säger statuterna att det krävs ”en prestation i särklass”. Det räcker inte med att stå för ”årets främsta och populäraste idrottsprestation”, man måste också överträffa sin tidigare prestation. Juryn, som enhälligt utsåg Degerfors till vinnare 2020, ansåg att fotbollsvärlden förändrats så mycket de senaste 28 åren att kriterierna uppfylls. Att det helt enkelt är så mycket svårare för en klubb som Degerfors att ta klivet upp i dag. Patrik Werner vet inte riktigt om han håller med.

– På ett sätt är det så klart större att gå upp nu, det är så mycket mer ekonomi i fotbollen i dag. Småklubbar har varit utdömda i många, många år, och det har pratats mycket om att det skulle bli helt omöjligt att gå upp och att vi skulle åka nedåt i seriesystemet i stället. Men så har det ju faktiskt inte blivit. Det är inte bara vi som lyckats: Titta på Mjällby som gjort det och som blev femma i allsvenskan i år. Titta på Varberg, som också är där uppe, säger Werner.

– Och om vi vänder på det hade vi 19 egna produkter när vi gick upp 1992. Det är rätt starkt gjort, att ta sig till allsvenskan med ett rent Degerforslag. Å andra sidan hade vi jättebra spelare då också, och de hade redan varit iväg, till allsvenskan och Europa, om det varit i dag. Men det där var innan Bosmandomen, och agentmarknaden var inte som nu, så det är jättesvårt att jämföra. Båda är stora prestationer.

Degerfors IF är en humla som kan flyga, ett verklighetens Åshöjdens BK, tillbaka i allsvenskan för femte gången. Och därtill skriver klubben nu historia som första idrottsförening att få NA:s guldklocka två gånger.

Motiveringen till Guldklockan 2020

Degerfors IF:s allsvenska avancemang lyste upp det mörka coronaåret 2020. En prestation i särklass, så populär att själva firandet väckte kritik. Ett enkelt val för en enhällig jury.

Alla Degerfors hjältar

Degerfors spelare i superettan 2020: Axel Lindahl (30 matcher/noll mål), Johan Bertilsson (29/19), Victor Edvardsen (29/16), Gustav Granath (29/3), Adam Carlén (29/2) Christos Gravius (28/3), Sebastian Ohlsson (28/2), Oliver Ekroth (28/1), Erik Lindell (28/0), Jacob Ortmark (26/1), Ferhad Ayaz (24/2), Marcus Astvald (24/1), Ismael Diawara (21/0), Daniel Janewski (19/1), José Segura Bonilla (12/1), Jeffrey Gal (9/0), Christoffer Wiktorsson (9/0), Linus Olsson (1/0), Emil Portén (1/0), Daniel Joel Okon (1/0). Erik Grandelius satt på bänken i fem matcher utan att få hoppa in. Tufve Östlund hade A-lagskontrakt utan att bli uttagen i någon matchtrupp.

Ledarna: Tobias Solberg och Andreas Holmberg (huvudtränare), Roger Werner (assisterande tränare), Jonas de Abreu Skyllkvist (målvaktstränare), Patrik Werner (sportchef).

Guldklockans stadgar

”NA:s guldklocka ska delas ut till den länsidrottare eller det länslag som utfört årets främsta och populäraste idrottsprestation. För att få Guldklockan mer än en gång krävs en prestation i särklass.”

Guldklockans jury

2020 består juryn av Anders Nilsson (chefredaktör), Pierre Bokvist (sportchef) samt sportredaktionens medarbetare Jonas Brännmyr, Fredrik Carlsson, Billy Hammer, David Hellsing, Elena Lövholm Olle Mellström och Lasse Wirström.

Alla fotbollens guldklockor

1957: Orvar Bergmark

ÖSK-spelare som var ordinarie i svenska landslaget, tog samma år SM-guld och VM-brons i bandy.

1968: Sven-Gunnar Larsson

ÖSK-målvakt som var ordinarie i svenska landslaget.

1969: Leif Eriksson

ÖSK-spelare som var ordinarie i Sveriges VM-kvallag, gjorde ett av målen i 5–2-segern mot Norge.

1978: Ronald Åhman

ÖSK-spelare uttagen till fotbolls-VM i Argentina.

1988: Örebro SK.

Avancemang till allsvenskan.

1992: Degerfors IF

Avancemang till allsvenskan.

2010: Kif Örebro

Seger i svenska cupen.

2011: Marie Hammarström

VM-brons, satte segermålet i bronsmatchen.

2016: Lisa Dahlkvist

OS-silver, satte avgörande straffarna i både kvarts- och semifinalerna.

2020: Degerfors IF

Avancemang till allsvenskan.