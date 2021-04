Degerfors IF tog årets första seger mot IFK Göteborg – Ferhad Ayaz första allsvenska målskytten

Degerfors inledde allsvenskan blekt, och gjorde svaga insatser mot både AIK och Kalmar FF. Men under måndagen fick man islossning på målskyttet, och tåg årets första seger. Detta när man vann med 3-2 mot IFK Göteborg på Ullevi.

Det blev Degerfors som tog ledningen i den 27:e minuten. Detta efter att Victor Edvardsen spelat fram till Ferhad Ayaz, som avslutade från straffområdets ytterkant. Ett inte alls otagbart skott, men som Giannis Anestis ändå släppte in till 1-0 för Degerfors.

2-0 kom på nick, från Johan Bertilsson med sju minuter kvar av den första halvleken – efter framspelning av Sargon Abraham.

Gästerna på Ullevi gick alltså till ledning med 2-0, efter att ha nollats två matcher i rad i den allsvenska inledningen.

Och den andra halvleken var bara fyra minuter gammal när Bertilsson var framme igen. Ferhad Ayaz som ett inspel mot Bertilsson som trollade bort Mattias Bjärsmyr och kunde lägga in 3-0.

Men repliken skulle komma, tre minuter senare när Hosam Aiesh reducerade efter att ha sprungit sig loss på en boll från Alhassan Yusuf.

Med strax över kvarten kvar att spela skulle hemmalaget få in en andra reducering, genom Kevin Yakob som precis varit inbytt i en minut när han nickade in ett inlägg från Alexander Jallow.

Det blev några svettiga minuter för Degerfors på slutet när IFK Göteborg jagade kvittering, men de rödvita lyckades hålla undan och fick till sist jubla efter årets första seger.

Matchfakta

Mål: 0–1 (27) Ferhad Ayaz, 0–2 (38) Johan Bertilsson, 0–3 (49) Johan Bertilsson, 1–3 (52) Hosam Aiesh, 2–3 (74) Kevin Yakob.

Varningar, IFK: August Erlingmark, Alexander Jallow, Hosam Aiesh. DIF: Adam Carlén, Ismael Diawara.

Domare: Victor Wolf, Stockholm.

Publik: –.

Lagen

IFK Göteborg (3–5–2): Giannis Anestis – Jesper Tolinsson (ut 73), Mattias Bjärsmyr, Sebastian Eriksson – Hosam Aiesh, Alhassan Yusuf (ut 64), August Erlingmark, Marek Hamšík (ut 73), Alexander Jallow – Kolbeinn Sigþórsson, Tobias Sana (K).

Avbytare: Ole Söderberg (mv), Pontus Wernbloom (in 64), Gustaf Norlin (in 73), Isak Dahlqvist, Kevin Yakob (in 73), Yahya Kalley, Alfons Nygaard.

Degerfors (3–4–3): Ismael Diawara – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth (K), Sebastian Ohlsson – Ferhad Ayaz (ut 71), Adam Carlén, Christos Gravius (ut 78), Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 71), Johan Bertilsson (ut 90), Victor Edvardsen.

Avbytare: Jeffrey Gal (mv), Jonathan Tamimi (in 71), Abdelrahman Saidi (in 71), Christoffer Wiktorsson, Nicklas Maripuu (in 78), Adhavan Rajamohan (in 90).